La vocalista de ‘Corazón Serrano’, Lesly Águila, aclara que los cantantes no son millonarios, a raíz de las críticas que les hacen por dedicarse a otras labores y no haber guardado ‘pan para mayo’.

“A mí no me han criticado pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, precisó la cantante.

Además, Lesly Águila contó que ha trabajado desde muy pequeña vendiendo en la calle.

“Desde niña he trabajado vendiendo condimentos y papel higiénico con mi madre en la calle, y mi padre es maestro de obras, por eso siempre he tratado de salir adelante trabajando dignamente”, añadió la piurana.

Es más, ahora que no hay conciertos, Lesly Águila está dedicada a la venta de diversos productos en sus redes sociales.

Por otro lado, dice que aprovechará la cuarentena para poder celebrar su cumpleaños rodeada de su familia.

“Este miércoles es mi cumpleaños y después de 10 años la pasaré con mis padres y hermanos, así que pediré mi comida favorita”, contó la cantante.

