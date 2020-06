Lesly Águila, integrante de Corazón Serrano, indicó que la agrupación inició las grabaciones para un nuevo proyecto, aunque no quiso especificar cuando será lanzada esta nueva producción musical.

“Hola amigos, espero estén teniendo una buena noche, quiero contarles a todos ustedes que estuve en grabaciones. Muy pronto habrá novedades con Corazón Serrano, así que estén atentos a las redes sociales”, comentó la cantante, desde Piura, a través de un Instagram stories.

Hace unos días, la artista aclaró que los cantantes no son millonarios, a raíz de las críticas que les hacen por dedicarse a otras labores y no haber guardado ‘pan para mayo’.

“A mí no me han criticado pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, precisó la cantante.

Es más, ahora que no hay conciertos, Lesly Águila está dedicada a la venta de diversos productos en sus redes sociales.

Lesly Águila informó que inició grabaciones con Corazón Serrano. (Instagram)