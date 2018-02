Lesly Águila responde a críticos que la llaman tracionera por dejar Puro Sentimiento por Corazón Serrano 

La cantante Lesly Águila es criticada en redes sociales por su salida de Puro Sentimiento. Los fans de la joven consideran que mintió cuando dijo que se alejaba por razones familiares de la agrupación y al siguiente mes reapareció en Corazón Serrano.



Lesly Águila grabó un video para responderle a sus críticos y porque está cansada de los insultos que recibe. "Me dicen traidora, no me considero traidora, yo me llevo bien con mis excompañeras", explicó la cantante.



Lesly Águila indicó que su alejamiento de Puro Sentimiento no se debía a sus excompañeras sino a gerencia. "Creo que si yo tomé la decisión de salirme de Puro Sentimiento no fue porque se antojo, de esto mantengo a mi familia", explicó la joven.



Lesly Águila quería dejar en claro sobre todo que no tenía ningún tipo de problemas con sus excompañeras de Puro Sentimiento. "Las extraño muchísimo, pero a veces uno tiene que tomar una decisión fuerte", precisó la cantante.



Lesly Águila también aseguró que dará una entrevista para contar toda su verdad. "El dinero se hace trabajando y si tú en una agrupación no ves crecimiento como artista tomas la decisión de retirarte", indicó la joven.





