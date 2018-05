Lesly Águila no tiene planes de casarse [FOTOS]

La cantante de ‘Corazón Serrano’, Lesly Águila, contó que aunque ya no convive con su pareja, Frank Mendoza, su relación sigue estable, pero no hay planes de matrimonio.



“No estoy soltera, no hemos terminado, lo que pasa es que decidimos tener una relación más privada, sin exponerla mucho, porque había cosas que nos estaban afectando. Estamos bien, no hemos terminado”, dijo Lesly Águila.



“Reconozco que la distancia nos afectó muchísimo y, como toda pareja, tuvimos discusiones, pero no hemos terminado. Llevamos cinco años de relación. Convivimos dos años, pero ahora cada uno está en su casa, aunque todas las semanas nos vemos”, precisó Lesly Águila.