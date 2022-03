Lesly Castillo dejó el mundo de la farándula por amor. Ella se casó con el empresario minero Albert Motta y asegura que apareció en el momento perfecto para sacarla del mundo de las luces y reflectores. Hoy su vida es otra, llena paz y tranquilidad en Sabandía, Arequipa, donde cuida mucho su matrimonio porque ama al padre de sus hijas y, por eso, ambos no ‘pisan el palito’ ante las ‘tentaciones’.

Lesly, ¿cuánto tiempo de casada tienes?

Voy a cumplir tres años.

¿En este tiempo hubo alguna crisis en tu matrimonio?

Las crisis se pueden superar cuando hay amor verdadero y más si existen hijos. Uno tiene que pensar, analizar y poner en la balanza las cosas, porque yo quiero que mis hijas se críen en un hogar con su papá y su mamá, no en una familia disfuncional, por eso me esmero en cuidar mi matrimonio.

Claro, no falta alguien que quiera hacerles ‘pisar el palito’...

Así es, las tentaciones están a la orden del día, ahí tienes el caso de Melissa Paredes. Lo que mi esposo y yo hacemos es evitar esas tentaciones porque se dan. Mira, me escriben ‘fortachones’ bien parecidos, a uno le hice el pare y le dije: ‘Por qué me escribes, soy casada’, y el fresco respondió: ‘Solo quiero tu amistad’. A mi esposo también le pasa lo mismo, le escriben mujeres, por eso no caemos en el juego porque si dices ‘hola, ¿cómo estás?’ ya ‘pisaste el palito’ y ¿dónde queda el respeto? Además, amo a mi esposo y no estoy pensando en sacarle la vuelta, quiero ser un ejemplo para mis hijas, para mi comunidad.

¿Cómo se conocieron?

Nos presentó una amiga, éramos amigos, le contaba todas mis cosas. Él iba de vez en cuando a Lima y así nació el amor. Teníamos como cuatro meses saliendo y me preguntaba cuándo me iba a besar o declararse y nada. Fue paso a paso, eso fue lo que me llamó la atención, esa diferencia comparada con los otras personas que estuve hizo que me enamore de él, pues con mi último ex no tenía esa tranquilidad, vivía pensando en si alguna mujer le estaba coqueteando.

¿Te conquistó a la antigua?

Sí, incluso recién a los siete meses me presentó a su familia.





¿Y su familia te acepto fácilmente siendo de la farándula?

Con mi suegro me llevo muy bien porque fui sincera desde el inicio. El pasado no se puede borrar, si en algún momento me equivoqué o hice una estupidez, o la gente tuvo una mala imagen de mí, entonces trato de que me conozcas para que te cambie esa percepción. Es bueno acordarse del pasado, pero este no marca tu presente ni futuro y está en uno aprender de esos errores.

¿Te casaste por amor, no por interés?

Mi esposo y yo tenemos 6 años de relación y aquí no hay un tema de conveniencia porque ya me hubiera separado a los 2 años de casada, ya tuviera mi pensión y todo su dinero; me casé porque amo a mi esposo.

¿Se casaron por bienes separados?

No, yo no firmé nada de bienes separados, él confió plenamente en mí. Además, jamás he pensado en quitarle algo, pienso que las cosas llegan a tu vida porque te las mereces.

Lesly Castillo afirma que ni su esposo, ni ella caen en tentaciones.

¿Hay mucha diferencia de edad entre ustedes?

Albert (Motta) tiene 44 años y yo 34.

Mencionaste el caso de Melissa Paredes, la han criticado por el ‘ampay’ con el bailarín cuando aún estaba casada...

Creo que más que el ‘ampay’ ahí habían problemas matrimoniales. No juzgo a nadie porque cada persona es responsable de sus actos, lo único que me hubiera gustado es que un matrimonio, de tantos años, no se termine por una tercera persona.

¿No extrañas la farándula?

La verdad, no, porque tenía que estar cuidándome del qué dirán aunque siempre traté de hacer las cosas bien, pero la gente juzga mucho en Lima y estoy segura de que mi esposo llegó a mi vida en el momento perfecto para sacarme de ahí. Si no cómo hubiera terminado, sin ofender a mis amigas de la farándula, porque tengo muchas amistades que en este momento todavía no están realizadas o casadas, quizás a algunas no les guste formar un hogar, pero sería más bonito tener algo más estable, ¿no?

Quizás les gusta más tener su ‘sugar daddy’...

¡Ay! Si hablo de los ‘sugar daddy’ después me van a criticar, pero sabes, eso no dura porque es un momento, nada más. Al final, creo que las mujeres tienen que cuidar su lado emocional y tener la seguridad de que a su lado haya una persona que realmente las ame y respete.

LE FUERON INFIEL

¿Ya no te llaman para pedirte que les presentes a mineros con plata?

(Ríe) Ya no. Imagínate, les presento y después me ‘serruchan’ a mi esposo. Yo confío en mi esposo, él es una persona muy respetuosa que ama a su esposa, a sus hijas, cuida su familia, pero no falta la maldad que lo destruye todo.

¿En la farándula hay amigos?

No, es bien difícil, será el 1%, en este medio hay mucha competencia, conseguir una amiga leal, que no va a chocar con lo tuyo, es difícil.

¿Te han sido infiel?

Sí, y tuve la mala suerte de que hasta los vi. No quiero decir nombres por respeto a mi esposo, pero esa persona era un conchudo porque salía en televisión, se lucía con otras y me decía ‘no pasa nada’, y luego las hacía sus novias. Igual les agradezco a todos porque si no hubiera vivido esas experiencias sería como Shakira, ciega, sorda y muda. Las mujeres tenemos que querernos, valorarnos y, así tengamos hijos, no debemos pasar por alto una infidelidad porque no vives tranquila.

¿Fuiste infiel?

No he sido infiel. Desde jovencita, cuando tuve mis enamoraditos, he sido fiel.

¿A tu esposo no le pides la clave de su celular?

Para nada. Yo le doy mi teléfono, él me da el suyo porque no hay nada que ocultar.

¿Piensan tener más hijos?

Mira, hace dos años me propusieron pertenecer al movimiento regional ‘Juntos por el desarrollo de Arequipa’, para que postule como alcaldesa, y mi esposo me apoyó porque sabe que me gusta mucho el tema social y en mi mente dije ‘voy a tener a mi segundo hijo’ antes de postular, y así fue como llegó mi pequeña Chiara Evangeline. Si Dios quiere y gano las elecciones, para las que me estoy preparando estudiando gestión municipal, al terminar mi mandato encargaremos a nuestro tercer hijo y nos gustaría que sea varoncito, y ahí cierro la fábrica.