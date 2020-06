ARREMETE CONTRA SUS CRÍTICOS. Lesly Castillo fue centro de la polémica en redes sociales por ser la protagonista de un reportaje, emitido por Magaly TV La Firme”, donde hace un recorrido por su casa, también conocido como “house tour”.

Lesly Castillo indicó que la gente que la crítica es infeliz. “La gente se va a estar fijando en todo lo que tengo, no se preocupen yo estoy bien. Si te duele mi éxito, lo que yo he podido con el tiempo tener significa que no eres feliz, significa que sólo estás pensando en lo que tiene el otro. Todo el mundo puede tener cosas materiales”, dijo en la transmisión en vivo que realizó en Instagram.

La modelo se mostró muy molesta con los seguidores que la llaman para exigirle dinero tras la emisión del reportaje. Al parecer, Lesly Castillo publicó su número de celular en sus redes sociales y lamentó que la llamen para pedirle dinero, pero no para preguntarle cómo está.

Además, pidió que sólo le escriba gente que lo “necesita realmente”. “Yo tengo un montón de gente que me pide ayuda social, no me hace ni más ni menos seguir ayudando personas. Yo ya tengo miles de historias por favor. Por favor tampoco me llamen a hacer madrina de colegio porque no les creo el cuento de que yo fui la elegida”, precisó Lesly Castillo.

Finalmente, Lesly Castillo continuó diciéndole a sus seguidores que “no pidan por pedir, tienen que necesitar”, indicó.

