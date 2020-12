Lesly Castillo usó sus redes sociales para mostrar su indignación por las críticas que recibió tras publicar una serie de fotos de su hijita por Navidad, en las que se la ve con hasta cinco vestidos en medio de una exuberante decoración navideña.

En un primer momento, la empresaria transmitió en vivo desde sus historias de Instagram y aseguró que unas señoras le mandaron mensajes atacando a su pequeña de dos años. Asimismo, aclaró que sí aceptaría críticas de personajes como Magaly Medina pero no de personas ‘que no existen para mí'.

“Yo amo vestir a mi hija con vestidos, no son caros, si tanto les jod... que seamos felices entren al clóset de Charlote y van a ver que son marcas de Gamarra que ni siquiera son caras”, explicó indignada.

Minutos después, Lesly Castillo compartió un post en Instagram con fotos donde se la ve con su hija de dos años y un mensaje donde advierte a sus críticos que ‘no se vuelvan a meter’ con ellas. “Ella es lo que más amo en el mundo y jamás voy a permitir que gente con maldad se meta con mi niña, criticando a una bebe, envidiando la forma de vestir”, dijo la empresaria.

Además, volvió a aclarar que disfrutar vestir como ‘muñequita’ a su pequeña y compartilo con sus seguidores. “No voy a permitir más falta de respeto, por mi hija mato! ok. Que les quede bien claro, es la primera y última vez que me pronuncio de esta forma. No se vuelvan a meter con nosotras”, indicó claramente indignada.

Finalmente, lanzó una frase para sus crítcos. “La fuerza de tu hipocresía y envidia es la velocidad de mi progreso así que vive tu vida no la mía”, concluyó.