Lesly Castillo se pronunció tras la avalancha de críticas que recibieron Cassandra Sánchez y su madre, Jessica Newton, por mostrar los lujosos regalos que sus amigos y familiares le hicieron al primer bebé de Deyvis Orosco.

“Qué malos... yo no lo veo así, cada persona tiene lo que se merece, si tienen buena economía y les dan regalos lindos o caros, es su suerte. La gente está ahorita muy sensible. A mí me rajan a cada rato y yo no muestro tantos lujos pero siempre piensan que me gustan los lujos, pero sí me gusta un poquito pero no lo veo mal”, dijo la modelo en declaraciones para Instarándula.

En ese sentido, consideró que no hay nada de malo en que les regalen cosas caras. “Es la de todas las mujeres, nos encantan los lujos, la que diga que no es mentirosa”, acotó Lesly Castillo entre risas.

Finalmente, consideró que muchas personas envidian lo que tienen otras con más posibilidades, por lo que ella siempre le desea lo mejor a todos. “Yo quiero que todo el mundo sea feliz, yo siempre voy a apoyar a la gente que tiene esas vibras”, concluyó.

