NO PRESTA. Lesly Castillo sorprendió a propios y extraños al hacer un peculiar pedido en su cuenta de Facebook. La influencer dirigió el mensaje a su entorno cercano formado por sus amigos y familiares.

“Por favor amigos dejen de pedirme dinero, no pienso prestar a nadie y esto va para mis familiares también, el dinero es el demonio y no pienso perder más amigos. Así que olvídense de pedirme”, escribió Lesly Castillo en su cuenta de Facebook.

Lesly Castillo recibió el apoyo de sus seguidores, quienes consideran que prestar dinero a familiares y amigos en algunas ocasiones trae problemas. Cerca de 400 personas compartieron con la influencer sus experiencias.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En junio del 2020, Lesly Castillo también expresó su malestar porque sus seguidores de Instagram le solicitaban sumas de dinero tras un reportaje televisivo donde muestra la casa en la que habita junto a su esposo y su hija.

“Yo tengo un montón de gente que me pide ayuda social, no me hace ni más ni menos seguir ayudando personas. Yo ya tengo miles de historias por favor. Por favor tampoco me llamen a hacer madrina de colegio porque no les creo el cuento de que yo fui la elegida”, señaló en aquella oportunidad en su cuenta de Instagram.

ENVIDIAN MI FELICIDAD

Durante el año pasado, Lesly Castillo fue bastante criticada en redes sociales por presumir los lujos con los que vive. La influencer indicó que las personas que la critican en realidad sienten envidia de sus posesiones.

“La gente se va a estar fijando en todo lo que tengo, no se preocupen yo estoy bien. Si te duele mi éxito, lo que yo he podido con el tiempo tener significa que no eres feliz, significa que sólo estás pensando en lo que tiene el otro. Todo el mundo puede tener cosas materiales”, dijo en la transmisión en vivo que realizó en Instagram.

La influencer también comentó que ella ayuda a familias necesitadas. “Ayudo a 4 familias y no ando diciéndolo, pero hay personas que quieren que yo haga público. Si hago algo lo hago de corazón, no tengo que andar poniendo en mis historias. Aún así pondría, la gente igual hablaría mal; quien entiende a esta gente, así que fíjense en sus vidas. No necesito gente con mala vibra sean felices y donen también ustedes ya que exigen”

Finalmente, Lesly Castillo indicó que lo que más le mortificaba de las críticas que recibía es que también se dirigían a su bebé. “¿Piensan que enseñar la ropita de Charlotte, el cuarto de mi bebé, es lujo?, ¿es ser presumida? Cómo pueden pensar así, qué tiene que ver una recomendación, un video que con tanto amor les dedico, les doy parte de mi intimidad. Solo trato de entretener y es solo una bebé. Por eso de ahora en adelante prefiero no enseñar nada”.

