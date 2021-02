Por: Lady Gamarra

Lesly Castillo reveló que una conocida figura del medio le escribió por WhatsApp para pedirle que le presente a los amigos de su esposo, el empresario arequipeño Albert Mota, pero no quiso desmentir ni confirmar si fue Sheyla Rojas .

“Hay chicas de la farándula que me escriben, con quienes nunca he tenido amistad, y quieren que les presente a amigos parecidos a mi esposo (mineros)”, precisó Castillo en el programa ‘Magaly TV: La firme’.

Lesly, ¿hace cuánto tiempo pasó eso?

Hace un par de meses, me escribió para saludarme, pero se me hizo raro. Quería que le presente a dueños de minas y me quedé fría.

¿Esta persona que te escribió es tu amiga?

No. Por eso me sorprendió, pero preferí ignorar porque estoy dedicada a mi familia y mi tienda virtual ‘Charlotte’.

¿La mujer que te escribió fue Sheyla?

No afirmo ni niego nada. Soy una dama, señora y sobre todo una madre de familia, así que prefiero no mencionar nombres. Solo diré que me quedé sorprendida porque la mujer que me escribió no es mi amiga.

¿Qué te parece lo que Paula Manzanal reveló de Sheyla?

No tengo amistad con ninguna, pero ahí nunca hubo amistad. Son chicas guapas y siempre habrá competencia entre ellas. Lamentablemente, la gente no valora la amistad, porque los códigos son los códigos.

¿Cómo te va con tu esposo?

Bien, babeo de amor por mi esposo y hemos madurado mucho como pareja. Hay gente que decía que me casé por conveniencia, pero no hay nada de eso. Ya tenemos cinco años y estamos muy felices.