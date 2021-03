Lesly Castillo decidió revelar su intención de voto para estas Elecciones 2021, que se realizarán el próximo 11 de abril. La empresaria aseguró que ‘necesitamos que nuestro país cambie’ e instó a sus seguidores a mantenerse informados de las propuestas.

“Lo único que les pido es que evalúen bien por quién van a votar. Piénsenlo bien, googléenlo, fíjense todo lo que hacen... ya saben cuál es mi preferido”,dijo la modelo y emperesaria que ahora radica en Arequipa.

Durante la transmisión, sus seguidores le recordaron las polémicas de Verónica Mendoza. “Si leí más o menos, estuve viendo un programa dominical donde hablaban de las agendas, pero ya esas cosas pasaron. Todos tienen sus anticuchos”, refirió.

Asimismo, cuando le reclamaron por revelar su voto por ser una figura pública, Lesly Castillo se justificó. “Yo les estoy diciendo mi candidato para que después no me digan que voté por una persona que no estaba preparada... al final yo siento que debe de haber personas preparadas y para mí, me encanta”, se defendió.

¿POR QUIÉN VOTARÁ LESLY CASTILLO?

La empresaria aseguró que votaría por Hernándo de Soto. “Ya lo dije y yo siento que pueden buscar información de todos, no solo de esa persona que yo les estoy diciendo. No es que tampoco les esté influenciando que tienen que votar por él, pero averíguense bien, la persona mejor preparada, la persona que vean o que les diga su corazón ‘él puede ser el presidente’, ese es”, dijo.

En ese sentido, aseguró que prefiere a ‘una persona mayor que a uno que lleve a la quiebra a todo el país’. “Debería haber un presidente que no le interese más que apoyar y mejorar su país”, agregó.

