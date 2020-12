INDIGNADA Y FURIOSA. Así se mostró Lesly Castillo en Instagram, al denunciar que recibió varios mensajes criticando las fotografías que publicó de su hija de dos años por Navidad. Según dijo, varios usuarios le escribieron y atacaron a su pequeña por los vestidos navideños que lució el último 24 de diciembre.

“Es gente que solo le gusta criticar. Yo siento que me envidian y como no se pueden meter conmigo, se meten con una niña”, dijo la empresaria. En ese sentido aclaró que le gusta mostrar su vida en las redes sociales. “Por qué no ven a otros artistas, por qué no se buscan a otro a quien jo...”, dijo molesta.

La modelo también le contestó a uno de sus seguidores, quien le dijo que está expuesta a todo tipo de comentarios porque es una figura pública. Fue allí que se mostró más indignada y aseguró que puede aceptar críticas de famosos pero no de personas desconocidas. “Podría aceptarlo de Magaly, pero de gente que ni siquiera existe para mí, no lo voy a permitir”, indicó.

Aunque no quiso mostrar los mensajes críticos que recibió, dio a entender que los ataques venían por el dinero que invirtió en los vestidos de su pequeña. “Yo amo vestir a mi hija con vestidos, no son caros, si tanto les jod... que seamos felices entren al clóset de Charlote y van a ver que son marcas de Gamarra que ni siquiera son caras”, explicó.

Lesly Castillo agregó que quienes atacan a su hija son personas mayores. “Esa gente tiene maldad. Son señoras, son viejas que les gusta estar en el chisme”, aseveró. “Que les quede bien clarito que a la próxima, si ven un insulto de parte mía es porque esa gente se lo merece”, agregó.