ARREMETE CONTRA EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN. Lesly Castillo publicó un extenso mensaje que da luces sobre la salud emocional de Richiboy, productor general que fue víctima del COVID-19.

Lesly Castillo se siente muy apenada por lo sucedido con Richiboy, quien partió de este mundo el pasado domingo. “Que triste noticia no lo puedo creer la ultima vez q me llamaste me dijiste q no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí no te hice caso pensé que solo era tu depresión. Me entristece saber que no estarás con nosotros”, escribe la exmodelo.

Lesly Castillo también revela que Richiboy fue abandonado por su anterior casa televisiva. “Me da bronca que no te dieran la oportunidad, que no te hayan tomado en cuenta porque la tv es una basura, te botan y hasta conseguir trabajo, sé todo lo que pasabas”, continúa la exmodelo en su publicación de Facebook.

Finalmente, Lesly Castillo revela que Richiboy pasaba por un cuadro agudo de depresión. “Amigo, sé que no solo estabas mal por eso, mas la pérdida de tu pareja es demasiado doloroso, gente que si tiene talento tiene que irse 😭discúlpame no pensé que pasaría esto, lo único que quiero es que descanses en paz richieboy😭”, finaliza la exmodelo.

El mensaje de Lesly Castillo se volvió viral en redes sociales y muchos cuestionan el mal comportamiento que habría tenido casa televisora que albergó a Richiboy cuando fue productor general del desaparecido programa La Noche es Mía.

