Lesly Castillo no teme a demanda de Génesis Tapia por decir que le debe dinero

Lesly Castillo aseguró que no teme a las amenazas de Génesis Tapia, quien declaró que si mencionaba a sus hijos o decía otras cosas en su contra, la demandaría.



“¿Por qué me demandaría? Si ella es la que me debe (dinero), me da risa. No sabe qué hacer, que lo haga si quiere. Si tiene las pruebas o documentos para iniciar una demanda, está en todo su derecho”, afirmó Lesly Castillo.



Al ser consultada sobre la amistad de la pelirroja con Isabel Acevedo, la misma que le ha valido muchas críticas, afirmó: “No voy a hablar de eso, pregúntale a Karla (Tarazona)”. (B. Pashanasi)



