La modelo Lesly Reyna contó que está viviendo momentos de angustia y teme que su padre se contagie de coronavirus en el penal de ‘Lurigancho’, donde está cumpliendo condena desde hace doce años.

“Mi padre (Alfonso Reyna de 55 años) está mal de los riñones desde hace siete años. Nosotros le llevábamos sus medicamentos, pero ahora no hay forma de hacerle llegar nada. Los del INPE ni siquiera se acercan (a los reos) porque no tienen mascarillas ni guantes. El gobierno se olvidó de los penales, ya murieron dos internos por coronavirus en Lurigancho”, contó la ‘Miss Eco Internacional’.

¿Tu preocupación es que tu padre se contagie?

Por supuesto, hay muchas personas vulnerables. Dijeron que les harían la prueba del coronavirus y hasta ahora nada. Además, hay sobrepoblación en los pabellones.

¿Pedirías que le den arresto domiciliario?

Solo pido que curen y protejan a las personas, seguridad para el INPE y que les hagan los exámenes a todos.

¿Te has comunicado con tu papá?

Él me llamó ayer, teme por su vida y me dijo que quizás sea la última vez que escuche mi voz. Me partió el corazón saber que quizá no lo vuelva a ver. Sentí como si fuera una despedida.

Comentaste que un familiar había fallecido de Covid 19.

Sí, mi primo hermano tenía 26 años y fue uno de los treinta primeros casos en nuestro país. Él no tenía ninguna enfermedad, pero tuvo asma de chiquito y era un poco gordito, lamentablemente fue uno de los más jóvenes en fallecer.

¿Has conversado con Jessica Newton?

Sabía lo de mi padre, pero no le conté que lo iba a hacer público. Ella entenderá que es un dolor mío y esto va más allá de ser una Miss. Soy hija y quiero luchar por quienes no tienen voz.

Como se sabe, Lesly Reyna es comunicadora y modelo, lo que la llevó a participar en el Miss Perú 2019, obteniendo la corona del ‘Miss Eco Internacional’.

Trabajó como modelo en el ‘Último pasajero’ y, además, participó en ‘El show del fútbol’ de Latina.

(Deyanira Bautista)