NO TODO ES FELICIDAD. La exmiss Perú Ecco Lesly Reyna se casará la próxima semana con su novio chileno transgénero Aleck Acaiseid, sin embargo, la modelo ha revelado que se sentirá la ausencia de sus padres en la ceremonia.

Según contó Reyna al programa de ‘Amor y Fuego’, su padre se deja llevar por los prejuicios que aún existen contra la comunidad LGTBI, por lo que no acepta su relación amorosa.

“Mi mamá no está en Perú y mi papá recién se acaba de enterar de nuestra relación y ha sido feo porque mi papá no lo acepta, no lo entiende, entonces va a ser algo más de Aleck y yo que con la familia, porque su papá también falleció hace poco”, dijo.

Tras ello, la modelo recalcó que su matrimonio se realizará en Lima y tendrá la presencia de amigos más cercanos. “Va a ser acá en Lima con los amigos que uno elige como familia”, aseguró.

Asimismo, no descartó que la boda sea transmitida en televisión bajo el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes propuso que sean los testigos.

“Si mostramos acá la boda, en el set de Rodrigo y Gigi, creo que sería la mejor demostración que el amor no tiene por qué ser como nos dicen, el amor es de mil colores, de mil tamaños”, recalcó.

LESLY REYNA SE PUEDE CASAR EN EL PERÚ

El compromiso de la exmiss Lesly Reyna con su novio transgénero se desarrollará en Lima, pese a que nuestro país aún no permite el matrimonio para la comunidad LGTBI.

La modelo sostuvo que su pareja Aleck Acaiseid es un hombre legalmente debido a su nacionalidad como chileno y gracias a las leyes de ese país.

“Aleck tiene todos los papeles para poder casarse en Perú, los míos también están listos. Lo bueno de Chile es que tiene leyes que apoyan a la identidad de género y él es hombre aquí y en la China. Estamos muy contentos”, dijo.