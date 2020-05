Lesly Reyna cumplió su promesa y llevó donaciones (mascarillas, guantes y gel) para los internos del penal de Lurigancho, donde su padre Alfonso se encuentra cumpliendo condena desde hace 12 años.

“Viendo toda la problemática que hay en los penales, decidí hacer una campaña con mi fundación. Estoy muy agradecida con la gente que me ha ayudado, he podido recolectar mascarillas, guantes, papel higiénico, medicinas, vitaminas y alcohol, así que estoy muy feliz por la ayuda. No hay que discriminar, en el penal son más de 12 mil presos y hay que ayudarnos entre todos. Es la hora en que el país debe estar unido”, precisó.

¿Ingresaste al penal y también ayudaste a los policías, al igual que a las personas del Inpe?

Sí, porque ellos son unos héroes y brindan su ayuda al país.

¿Pudiste ver o comunicarte con tu papá?

No pude verlo, no dejan que vean a los presos, pero me llevé una gran sorpresa porque los funcionarios del Inpe me estuvieron pidiendo guantes y mascarillas. Dos funcionarios me contaron que ellos mismos se costeaban sus guantes y protectores. Me dio mucha pena verlos pidiendo ayuda, así que la mitad de la donación fue destinada a los del Inpe y la otra mitad para los internos.

¿Le hicieron el descarte del coronavirus a tu papá?

Todavía no. Le pude llevar sus medicinas y espero que se recupere pronto porque estuvo con fiebre y dolor de garganta.

