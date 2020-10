Lesly Reyna contó que recicló varias prendas de ropa y las donó al penal de Lurigancho, como parte de su campaña ‘Sin Miedo. Recicla y dona’.

“La industria textil es la segunda que más contamina el medio ambiente, para hacer un jean se utiliza tres litros de agua y mi idea es darle un segundo uso a la ropa que ya no se usa. Así que reciclé varias prendas y las doné. Me siento contenta de apoyar con un granito de arena, no pude ver a mi papá, a quien extraño mucho, ni a los internos porque hasta el próximo año no habrá visitas en el penal”, contó la Miss Eco Internacional Perú.

Has realizado diferentes campañas, ¿tienes intenciones de incursionar en la política?

Me gustaría, se necesitan mujeres y que luchen por nuestro ambiente.