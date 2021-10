SE CASA AHORITA. Lesly Reyna comenzó los trámites para contraer matrimonio civil con su novio transgénero chileno, Aleck Acaiseid. Así lo confirmó Gigi Mitre en la última edición de Amor y Fuego, en la que estuvo ausente Rodrigo González.

“Reina de belleza Lesly Reyna inició tramites para casarse por civil en Lima con su novio trans”, anunció la conductora del espacio de entretenimiento de Willax al inicio del programa. Más adelante, en la nota, la modelo dio detalles de la ceremonia.

“Aleck tiene todos los papeles para casarse en Perú, los míos también ya están listos. Lo bueno de Chile es que tienen leyes que apoyan a la identidad de género... él es hombre aquí y en la China. Estamos muy contentos”, dijo la ex Miss Perú.

En ese sentido, aseguró que pueden casarse donde quieran y anunció que la boda será, al parecer, la próxima semana. “Es una noticia muy linda y me gustaría invitar a Gigi y a Rodrigo para que sean parte de esto y que si quieren sean mis testigos”, indicó emocionada.

SE CASARÁN SIN SUS FAMILIAS Y EN LA TV

A pesar de la alegría que embarga a los novios, Lesly Reyna se mostró apenada porque su familia no la podrá acompañar en este importante momento. “Mi mamá no está en Perú y mi papá recién se acaba de enterar de nuestra relación y ha sido feo porque mi papá no lo acepta, no lo entiende, entonces va ser algo más de Aleck y yo que con la familia, porque su papá también falleció hace poco. Va ser acá en Lima con los amigos que uno elige como familia”, aseguró.

Asimismo, indicó que no esperaban casarse tan pronto, ya que planeaban que los papeles de Chile se tardaran más. “Todo fue muy apresurado, no pensamos que los papeles fueran a salir tan rápido, lo del apostillado, de la embajada de Chile, pero a mí me gustaría hacerlo si quieren con todo el mundo”, indicó.

En ese sentido, Lesly Reyna no descartó que su boda pueda ser transmitida en directo para Amor y Fuego. “Si mostramos acá la boda, en el set de Rodrigo y Gigi, creo que sería la mejor demostración que el amor no tiene por qué ser como nos dicen, el amor es de mil colores, de mil tamaños”, agregó feliz.

NO HACEN CASO A LAS CRÍTICAS

Finalmente, Lesly Reyna indicó que no juzgará a quienes critiquen que se case con una persona de su mismo género. “No los voy a juzgar por todo lo que están haciendo conmigo, que sean felices y que vivan, que no tengan miedo de ser quienes son, como lo estoy haciendo yo ahorita”, dijo la ex Miss Perú.

ANUNCIARON SU COMPROMISO

A mediados de setiembre, Amor y Fuego entrevistó a Lesly Reyna, ex Miss Perú Eco y modelo del recordado programa “El último Pasajero”. En esta oportunidad, la bella comunicadora se animó a contar detalles de su vida personal al presentar a su novio transgénero, con el que planea casarse y formar una familia.

La modelo anunció que se casará con el chileno Aleck Acaiseid, quien ya tienes sus papeles de cambio de género en regla en su país. “Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, dijo la exazafata del equipo Rojo de “El último pasajero”.

La ex Miss Perú Lesly Reyna está emocionada porque ella y su pareja trans ya tienen todos los papeles para casarse por civil en Lima. Sin embargo, lamentó que su padre no acepte su relación y no esté en la ceremonia.

