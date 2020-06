Lesly Reyna denunció que una red de prostitución intentó ofrecerle dinero a cambio de fotos íntimas. La excandidata del Miss Perú estuvo en el programa ‘Tengo algo que decirte’-conducido por Lady Guillén-para mostrar las pruebas.

“Los envíos son solo a Europa. Cumplido un mes, se te hace tu pago de 1,500 euros más comisiones”, escribió un usuario a un infiltrado del programa de Lady Guillén para conocer cómo operaba esta mafia cibérnetica.

Lesly Reyna está sumamente afectada por esta situación, por lo que decidió denunciarlo y pidió que se investigue para que no contacten a más jóvenes como ella.

Por su parte, Lady Guillén está totalmente indignada por los casos de las jóvenes que habrían aceptado esta propuesta vulnerando su intimidad.

Lesly Reyna está sumamente afectada por este caso. (Tengo algo que decirte)

LESLY REYNA LLEVÓ AYUDA A INTERNOS DEL PENAL DE LURIGANCHO

Lesly Reyna cumplió su promesa y llevó donaciones (mascarillas, guantes y gel) para los internos del penal de Lurigancho, donde su padre Alfonso se encuentra cumpliendo condena desde hace 12 años, pero, lamentablemente, no pudo verlo.

“Viendo toda la problemática que hay en los penales, decidí hacer una campaña con mi fundación. Estoy muy agradecida con la gente que me ha ayudado, he podido recolectar mascarillas, guantes, papel higiénico, medicinas, vitaminas y alcohol, así que estoy muy feliz por la ayuda. No hay que discriminar, en el penal son más de 12 mil presos y hay que ayudarnos entre todos. Es la hora en que el país debe estar unido”, precisó.

Lesly Reyna entrega donaciones al penal de Lurigancho

