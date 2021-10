Lesly Reyna niega violencia de su novio transgénero pero se contradice: “Fueron problemas de pareja”

En entrevista con Amor y Fuego, la modelo Lesley Reyna negó haber sufrido violencia de parte de su novio transgénero Aleck Acaiseid, con quien decidió regresar pese a haber indicado que mantenían una relación toxica.

La modelo empezó su pronunciamiento indicando que no había tenido problemas con su novio, sin embargo, luego aceptó que necesitaba ayuda profesional para poder subsanar sus diferencias.

“No, para nada (hubo violencia). No hubo violencia, yo no estuve en mi casa, me fui de mis casa, quería respirar aire libre, estar con mis amigos. Después me enteré que había querido entrar a mi casa “, dijo Lesly Reina tratando de justificar las denuncias de los vecinos que indicaron haber sido testigos de violencia.

Lesly Reyna niega violencia de su novio transgénero pero se contradice (Video: Willax)

FUE UNA REACCIÓN INMADURA

En otro momento, Lesly Reyna señaló que el anuncio del fin de su relación fue exagerado y que fue una reacción inmadura el haber borrado sus fotos con su novio.

“La noticia se ha tergiversado, piensan que estoy en peligro y no es así. Estoy tranquila, es un problema personal de pareja. Estuvo mal hecho inmadureces como eliminar fotos para que la gente se haga ideas en la cabeza”, añadió.

