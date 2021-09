Lesly Reyna es una popular modelo peruana de 27 años, cuya profesión es la de comunicadora y marketera. Saltó a la fama por su participación en el desaparecido programa El último pasajero, donde asumió el rol de ‘Azafata roja’ que , en su momento, hizo popular a Karen Schwarz. Ahora, vuelve a protagonizar titulares por detalles de su vida amorosa.

Lesly Reyna aseguró que se casará con su pareja, su novio transgénero de nombre Alec, con el que también planea tener un hijo a futuro. El anunció causó sorpresa entre sus seguidores que no tardaron en desearle sus mejores deseos.

En esta nota recopilamos algunos pasajes que formaron parte de la trayectoria de Lesly Reyna en Chollywood, desde su paso por ‘El último pasajero’ hasta su participación en distintos certámenes de belleza.

¿Quién es Lesly Reyna? La historia de la azafata de El último Pasajero, Miss Perú y Comunicadora

LESLY REYNA EN EL ÚLTIMO PASAJERO

En el 2015, Lesly Reyna fue presentada como la nueva ‘Azafata del equipo rojo’ en la renovada temporada de ‘el último pasajero’ que conducía . La modelo asumiría funciones junto a Rocío Mirando y Nair Bravo. De esa forma, saltó a la fama en TV.

´Pese a que el programa no duró mucho tiempo en pantallas, Lesly Reyna supo aprovechar su exposición y contino su formación como modelo y participante de distintos concursos de belleza.

REINA DE BELLEZA

En el 2017, Lesly Reyna fue anunciada como ‘Miss Supranational’ cuando tenía 23 años. Además, anteriormente había representado a Lima en el Miss Mundo Perú 2017, participó en Miss Perú Universe 2016 y fue la ganadora del concurso Miss Teen en 2013.

De la mano con Jessica Newton, Lesly Reyna se desempeñó este 2021 como MISS ECO INTERNACIONAL. A pesar de las normas por la pandemia del coronavirus, la modelo logró viajar a Egipto para competir en la gala internacional.

PADRE EN PRISIÓN

En abril del 2020, Lesly Reyna reveló que tenía a su padre preso en Lurigancho hace 12 años. Aquella vez, contó que él la llamó para despedirse porque, debido a la pandemia del coronavirus, corría riesgo en la cárcel.

“Desde hace cuatro días que mi papá está mal de la garganta, le duele la cabeza y no sabe si tiene fiebre o no porque no hay termómetros. Él intenta no decirme lo que está pasando para no preocuparme”, comentó.

Este año, Lesly Reyna lanzó una empresa donde comercializaba productos que se fabricaban en el penal de Lurigancho. El emprendimiento tenía como nombre ‘Corazón V’ y ofrecía accesorios, billeteras, carteras, entre otros.

Lesly Reyna entrega donaciones al penal de Lurigancho





LESLY REYNA EN LA TV PERUANA

Después de El último pasajero, Lesly Reyna sorprendió por su paso en TV en programas como ‘El show del fútbol’ junto al Tanke Arias y ‘Mujeres al mando’, donde se desempeñó como reportera.

Luego, se enfocó en su carrera profesional y se mantuvo muy activa con su ONG enfocada en el bienestar personal y el cuidado del medioambiente.

ENAMORADA HASTA LOS HUESOS

“Le dije que me quería casar con ella, que nos casáramos”, señaló, por su parte, Alec. De esta forma, la pareja confirmó que pronto contraerán nupcias y hasta quieren formar una familia, ya que el hermano de Alec será el donador para que conciban a un bebé.

La modelo terminó contando que su novia en realidad es un hombre transexual y realizó su transición en el último año: “Se vestía igual, era igualita, igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban de Natalie, su exnombre”, sentenció.

