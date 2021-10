SE AMISTAN. Lesly Reyna y su novio transgénero, Aleck Acaiseid, parecen haber dejado atrás sus diferencias y se mostraron más románticos que nunca en sus redes sociales, luego que hace solo un día anunciaran su separación.

El chileno usó su cuenta de Instagram para compartir varias historias en las que se muestra al lado de la ex Miss Perú mientras le canta un tema de amor. “A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor”, destacó.

“Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos. Porque amo todas las locuras de tu mente y así me encanta presumirte ante la gente, me siento grande por ti. Juntos lograremos todo aunque haya que volver a levantarse mil veces en el camino. Te amo con mi vida”, escribió Aleck en sus historias.

Luego, el joven de 25 años abrió una ronda de preguntas para sus seguidores, donde le consultaron sobre su ruptura de hace solo un día. “No se crean todo”, “Estoy tranquilo porque tengo a la mejor chica a mi lado”, “Ya tengo a la única persona que quiero a mi lado”, “Que todo se dé como se tenga que dar”, se limitó a responder.

TERMINARON Y CANCELARON SU BODA

Lesly Reyna terminó su noviazgo con su novio chileno transgénero Aleck Acaiseid. La pareja anunció en el programa ‘Amor y Fuego’ el fin de su relación, pese a que tenían planeado contraer matrimonio en pocos días.

Ambos se mostraron afectados por su separación, sin embargo, fue Aleck quien habló con la voz entrecortada para asegurar que no entiende por qué terminaron.

“No quiero escuchar más cosas de mi relación, ni de nada, quiero estar solo, solo en algún lugar. Es que no peleamos, no hubo ninguna pelea, no, terminamos nomas, fue como que oye, digamos, fue algo así como ‘Nos llevamos mejor como amigos’ Una cosa así, y ya entonces seamos amigos, así fue”, sostuvo el chileno.

Al respecto, la modelo y engreída de Jessica Newton dijo no entender por qué su expareja está montando un show de su separación. Además, reveló que se irá a Estados Unidos para alejarse de todo.

“Yo no entiendo por qué está haciendo todo este show, no entiendo qué le pasa, en verdad. Aleck es muy distinto a mí en varias cosas y yo simplemente prefiero alejarme, es lo único que quiero ahorita, quiero estar tranquila, me voy a ir a Estados Unidos”, remarcó.

Por otro lado, Aleck Acaiseid dejó entrever que habrían terminado por incompatibilidad de caracteres, pues cuando él quería salir, ella no lo deseaba. Además, negó que exista una tercera persona.

“Con Lesly no hemos terminado mal, pero ya obviamente si uno ya no tiene una relación le duele, entonces igual, como que ahora estoy así, un poco solo, tirado acá. Nunca nos hemos peleado por otra persona, yo quería salir y ella no quería, entonces como que estaba enojada”, sentenció.

