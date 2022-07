Aleck Acaiseid, el esposo trans de Lesly Reyna, usó sus redes sociales para confirmar, de manera indirecta, que terminó su relación con la ex Miss de Jessica Newton. A través de sus redes sociales, envió un extraño mensaje en el que asegura que quizá mañana tengan distintas parejas pero siempre la considerará como una persona que cambió su vida.

“Me puedo enamorar de otra persona mañana tal vez, o ver a Lesly con otra pareja o yo puedo tener otra pareja pero la flaca sí me cambió la vida, me dio una vida nueva. Creo que sin ella no estaría haciendo muchas de las cosas que estoy haciendo ahora, no me atrevería a hacer tantos cambios”, acotó el chileno en referencia a su proceso de cambio de sexo.

En ese sentido, aseguró que Lesly Reyna lo ayudó mucho para tomar la decisión y en su transición. “Me empujó a algo que yo siempre quiza y no me atrevía solo y se lo debo en gran parte a ella”, acotó Aleck Acaiseid.

Finalmente, aseguró que ambos pueden tener mil defectos y quizá no funcionen como pareja pero siempre procurará tenerla cerca. “Es de las personas que quieres tener en tu vida, no sé si como pareja, pero sí, de las personas que hay que tener en la vida”, refirió sobre su aún esposa, Lesly Reyna.

Aleck Acaiseid se pronunció en Instagram sobre su relación con Lesly Reyna, con quien se casó hace unos meses en Estados Unidos.

LESLY REYNA NEGÓ QUE ESTÉ SEPARADA

El matrimono de Lesly Reyna con su esposo transgénero Alec Acaiseid parece haber llegado a su fin. Y es que un mensaje del chileno en Instagram encendió las alarmas de sus seguidores, quienes le preguntaban mucho por su relación con la exmiss de Jessica Newton.

“Ya no quiero que se confundan más. Últimamente mi Instagram solo son notificaciones preguntando qué pasa con nosotros. Y pasa que nos queremos un cu... pero a veces el amor no es suficiente y lo intentamos, de verdad que lo intentamos con todo y contra todo, intentamos hacer que esto funcione y si nos han visto juntos en una que otra historia es porque sí tenemos muchas cosas que nos siguen juntando pero no como pareja”, escribió en sus historias.

Amor y Fuego se comunicó con Lesly Reyna y, aunque no muy segura, afirmó que su relación continua. “Por mi lado seguimos juntos, seguimos como pareja, seguimos casados”, acotó la modelo, pese a que después sí reconoció que atraviesan por algunos problemas.

“Hemos tenido un distanciamiento como pareja, por el bien de los dos, pero igual estamos bien. O sea, estamos el uno para el otro. Todavía no está tomada ninguna decisión como de divorciarnos o algo así”, agregó algo dubitativa, mientras aseguraba que todavía viven juntos.

Además, sobre el mensaje en Instagram de Alec Acaiseid, Lesly aseguró que ella no está en su cabeza pero según le dijo, era un mensaje para todos los seguidores que le preguntaban por su relación.

Al respecto, el joven trans chileno negó que se haya equivocado con su mensaje. “Quiero que en mis redes sociales ya dejen de preguntarme por Lesly, es mi esposa, es una mujer hermosa”, aseveró.

