La ex Miss Perú Eco, Lesly Reyna, terminó sorpresivamente su noviazgo con su novio chileno transgénero Aleck Acaiseid. La pareja se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ para anunciar que ya no siguen más, pese a que estaban a punto de casarse.

Ambos se encuentran afectados por el fin de su romance, sin embargo, Aleck es quien habla con la voz entrecortada para asegurar que no entiende por qué terminaron.

“No quiero escuchar más cosas de mi relación, ni de nada, quiero estar solo, solo en algun lugar. Es que no peleamos, no hubo ninguna pelea, no, terminamos nomas, fue como que oye, digamos, fue algo así como ‘Nos llevamos mejor como amigos’ Una cosa así, y ya entonces seamos amigos, así fue”, sostuvo el chileno.

Al respecto, la modelo y engreída de Jessica Newton dijo no entender por qué su expareja está montando un show de su separación. Además, reveló que se irá a Estados Unidos para alejarse de todo.

¡Se acabó el amor! Lesly Reyna termina su relación con novio transgénero a pocos días de su boda. Video: Amor y Fuego

“Yo no entiendo por qué está haciendo todo este show, no entiendo qué le pasa, en verdad. Aleck es muy distinto a mí en varias cosas y yo simplemente prefiero alejarme, es lo único que quiero ahorita, quiero estar tranquila, me voy a ir a Estados Unidos”, remarcó.

Por otro lado, Aleck Acaiseid dejó entrever que habrían terminado por incompatibilidad de caracteres, pues cuando él quería salir, ella no lo deseaba. Además, negó que exista una tercera persona.

“Con Lesly no hemos terminado mal, pero ya obviamente si uno ya no tiene una relación le duele, entonces igual, como que ahora estoy así, un poco solo, tirado acá. Nunca nos hemos peleado por otra persona, yo quería salir y ella no quería, entonces como que estaba enojada”, sentenció.