Después de que Lesly Reyna anunciara la separación de su esposo, Aleck Acaiseid, ‘Amor y fuego’ presentó un informe en el que se muestra a la modelo con una nueva pareja, un portugués ocho años menor que ella.

A través de una llamada telefónica, Lesly brindó detalles acerca de su nueva relación e indicó que está pasando por un buen momento gracias al joven portugués.

“Estoy dejándome ser, disfrutando del amor, del cariño, de conocer a alguien que es de otra cultura también y la verdad es que estoy pasando un momento bonito después de todo”

“No me digas que estás buscando colágenos”, le preguntó la reportera de ‘Amor y Fuego’ a la ex miss Perú, a lo que respondió entre risas: “ Es ocho años menor que yo, hermana”.

También dejó en claro que no puede hacer oficial su romance, ya que solo están saliendo hace dos meses: “ No puedo oficializar o presentar a alguien que yo todavía no estoy segura de que va a funcionar porque él no vive acá en Estados Unidos. Nos estamos conociendo, nada más eso”.

Por último, dejo en claro que aún no está divorciada de su expareja trans, con quien quedó en buenos términos y aún mantiene comunicación.

“En papeles todavía no estoy divorciada, entonces también presentar a alguien cuando sigo casada es como. Aleck y yo hemos quedado como amigos , hemos quedado bien. Él va a querer siempre mi felicidad y yo también voy a querer la felicidad para Aleck”.

