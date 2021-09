CONTENTA. Así se mostró Lesly Reyna luego de anunciar su compromiso con Aleck, un chico transgénero con el que mantiene 10 meses de relación. La ex Miss Perú declaró para Instarándula y aseguró que están felices por haber dado la noticia públicamente.

“Estoy muy muy contenta y creo que me siento más libre que nunca. Sí, estoy con Aleck, ya vamos diez meses y ya me pidió la mano y nos vamos a casar. Estamos muy felices y contentos de poder mostrar nuestro amor y enseñar que cada vez el amor y más fuerte y que no debemos estar discriminando ni juzgando el amor de otros”, dijo en un video para Samuel Suárez.

Por su parte, el popular Samu aseguró que hace unos días, cuando dio a conocer el compromiso de Lesly Reyna, no creyó necesario aclarar que se trataba de un chico trans. “Recibí muchos comentarios de personas escandalizadas y hasta discriminando el romance de nuestra exreina de belleza. Lamentable sociedad en la que aún nos toca vivir”, dijo el periodista de espectáculos en sus historias.

LESLY REYNA LE CONTESTA A SEGUIDOR

Lesly Reyna no se picó y tomó con mucha tranquilidad el comentario de uno de sus seguidores, que le preguntó por la altura de su prometido. “Esa wbd medirá 1.30″, le escribieron en sus redes sociales.

“Me están preguntando cuánto mide Aleck y no mide 1.30. Mide 1.62 y yo 1.75″, respondió en un video junto a su novio.

“Sean felices chicos y que no les importe el qué dirán. Aún falta mucho para que la gente cambie como sociedad, pero que nunca nadie los haga sentir mal por amar libremente”, les dijo Samu.

