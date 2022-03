ENAMORADÍSIMA. La exMiss Perú, Lesly Reyna, anunció en Instagram que se casó con su novio transexual chileno, Alec Acaiseid. La modelo compartió fotos de su íntimo momento y afirmó que no piensa ocultar su felicidad.

Según se puede ver en sus redes sociales, la boda civil se realizó en Nueva York, Estados Unidos, y posaron en más de una fotografía.

La exmodelo de ‘El último pasajero’ lució un vestido corto con un saco blanco, mientras que su esposo se dejó ver con una camisa blanca, pantalón negro y zapatillas blancas.

Lesly Reyna grita su amor por su pareja transexual: “No pienso ocultarlo”

En Instagram, las fotografías de Lesly Reyna fueron acompañadas con un texto donde recalcó que no ocultará su amor.

“Sí, quería compartir este momento con ustedes mi familia de Instagram. Sí, me casé y no pienso ocultarlo, lucharé porque más personas se sientan libres de amar. Me casé y estoy orgullosa de casarme con un chico trans. No condenemos por amar”, escribió.

Por su parte, Alex Acauseid Scolari compartió un romántico mensaje: “Qué día emocionado con esta nueva etapa de nuestras vidas”.

