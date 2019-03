¡Felicidades! Leysi Suárez se convirtió en madre y le dio la bienvenida a Victoria Valentina | FOTOS

Llegó cuando menos la esperaba. Leysi Suárez celebró el último fin de semana su baby shower en compañía de su pareja Jaime de la Torre Vásquez y toda su familia y amigos más cercanos. Sin embargo, horas después de la reunión, su pequeña Victoria Valentina nació.

A través de Instagram, Leysi Suárez informó que su bebé llegó al mundo este lunes a la primera hora de la mañana. La ex Agua Bella había programado una cesárea para esta semana, pero al final su hijita sorprendió a todos llegando antes de lo planeado.

"Chicos, todo fue tan rápido. Hoy 25 de marzo, día del niño por nacer, me despertó mi bella princesa a las 6:00 a.m. Te amo Victoria, ya conmigo. Grande y gordita, eres mi ángel. Hoy volví a nacer contigo. Me diste la vida y me enseñarás a ser mamita", escribió en su cuenta Instagram.

En una entrevista exclusiva durante su baby shower, Leysi Suárez contó a Trome que en un inicio esperaba dar a luz de manera natural, pero terminó animándose por programar el alumbramiento de su bebé.

"Estaba esperando para dar a luz naturalmente, pero a última hora decidí programar el nacimiento. En estos días me harán la cesárea. Con mi novio estamos ilusionados, es nuestro primer bebé", declaró Leysi Suárez.