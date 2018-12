Leysi Suárez sobre su embarazo: "YouTube y Google me han ayudado a resolver muchas dudas"

Leysi Suárez está viviendo la mejor etapa de su vida, y tanto ella como su novio Jaime La Torre, esperan con ansias y felicidad la llegada de la pequeña Victoria Valentina.



“Ya tengo más de cinco meses y será mujercita. Es la bendición más grande que me ha podido pasar en toda mi vida. Siempre soñé ser madre”, contó Leysi Suárez.



Eres primeriza, ¿cómo te sientes?

Estoy nerviosa. YouTube y Google me han ayudado a resolver muchas dudas.



Cuando te dijeron que estabas embarazada, ¿qué pasó por tu cabeza?

En ese momento sentí miedo, emoción, estaba confundida. Cuando salí de la clínica me fui a mi auto y me puse a llorar. Él también es papá primerizo. Estamos experimentando esta sensación maravillosa juntos.



¿Cómo van los antojos?

Hasta hoy se me da por comer el plato siete colores, el rico combinado.



¿Ya tienen el nombre?

Sí, se llamará Victoria Valentina.



Tu relación la has cuidado mucho de las cámaras…

Ya tenemos tres años y en algunas oportunidades lo han grabado. Él no pertenece mucho al medio. No le gusta, pero tampoco le disgusta.



No se corre de las cámaras...

No, porque él anteriormente ha sido futbolista. Jaime (Enrique La Torre) jugó para Universitario, y varios equipos de Primera. Hoy en día se dedica a su empresa constructora.



Tú eres una ‘bomba sexy’, estabas harta de que los chicos solo te buscaran para otras ‘cosas’...

Me pasa en el día a día. Incluso con mis exenamorados. Ellos siempre decían ‘guau, Leysi Suárez, qué rica’. Me llevaban de aquí para allá, a las fiestas, donde los amigos. Esta vez es una relación distinta. Es la primera y única relación seria en mi vida. Siempre dije desde el día que lo vi: ‘él es el hombre de mi vida’.



¿Ya pidió la mano?

Lo estuvimos conversando. Él quiere tener un hogar constituido. Esperaremos que mi bebé nazca, para que mi niña lleve los aros.