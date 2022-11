Le dijo de todo. Leysi Suárez no se dejó intimidar por Melissa Paredes y aprovechó algunos minutos de ‘El gran show’ para defenderse. La bailarina indicó que a pesar de tener a alguien que la ayude en casa a ensayar, en una clara referencia al ‘Activador’, no cumple en la pista de baile.

“Ahora, Melissa ensaya acá seis horas y en su casa 24 horas. Claro, como tiene a alguien que la pueda apoyar de repente con eso, le sale, pero con todo eso el tango que bailó ella, como vieron en las imágenes, eran las líneas de Nazca. En redes sociales dijeron eso”

Además, destacó que a pesar de no tener a una persona con quien practicar, lo hace mejor que Paredes: “Yo no tengo a alguien que me ayude las 24 horas si lo tuviera hubiera sido mejor. Me parece que Melissa siempre busca conflicto”

Melissa y Leysi discuten durante los ensayos

Gisela mostró un video en donde se ve a Melissa Paredes entrar al salón de baile de Leysi Suárez para ver cómo le está yendo. “Yo pensé que ya habías ensayado, bebé. Porque ni se te siente, yo dije: ‘¡UY! La bebé no está (...) Celebra tu baile, mi amor”, dice la expareja de Rodrigo Cuba.

“Y tu samba, ¿qué parecía? Estabas matando cucarachas”, agregó y salió de la habitación. “Tu tango que has hecho de 2 soles. Esas líneas, ¿qué eran? ¿de Nazca? (...) ¿Perdón? Yo ensayo, hijita”, arremetió Suárez.

Leysi Suarez y Melissa Paredes discuten en vivo

