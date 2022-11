La novena gala de ‘El gran show’ se celebra este sábado 26 de noviembre y los momentos emotivos no faltaron. Esta vez fue debido a Leysi Suárez, quien después de bailar, recordó a su madre.

La exintegrante de Agua Bella le dedicó la performance que realizó a su progenitora, quien se encontraría mal de salud, tal como manifestó en un emotivo mensaje en la que no puedo aguantar las lágrimas.

“Quiero decirle algo a mi mamá, estas nueve galas se las he dedicado a ella, porque estamos pasando un momento difícil de salud. Creo que todo es posible en este momento”.

“Estas nueve galas así me quede o me vaya, te las voy a dedicar con todo el corazón. Quiero felicitarte Gisela, porque todos los sábados lo que haces es sacarle a mi mamá muchas alegrías y eso a mí me llena el alma”, indicó Suárez.

Por último, expresó que su madre la ve cada sábado y no se pierde ningún programa: “Bailo por ella porque sé que ella todos los sábados desde su camita se emociona al ver los espectáculos”.

Leysi Suárez llora en ‘El gran show’ al recordar a su madre

El Gran Show: El llanto de Leysi Suárez

