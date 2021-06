Leysi Suárez afirmó que le encantan las ‘Embajadoras de Tulum’ porque son chicas que viven su vida como quieren y sin hacerle daño a nadie.

“A mí me encantan estas chicas porque no tienen que rendirle cuentas a nadie, son solteras. Más bien a mí me parece un poco cucufato las personas que se molestan y las critican. Las personas hablan mal de ellas porque les tienen envidia”, dijo Leysi.

Las chancan porque dicen que tienen ‘auspiciadores’.

Cada uno vive su vida como la quiere vivir. Si tienen su Sugar daddy, su amiguito cariñoso, su ‘peche’, si su peche es de Huaral o de Miami, al final son felices con lo que ellas quieran. Son chicas sin compromisos y mientras no le hagan daño a nadie, todo bien.

El otro día volviste a ponerte las tangas, en ‘El artista del año’, para apoyar a Josimar.

Sí, también hemos grabado el reencuentro de ‘Las muñecas de la tele’ para el ‘Reventonazo de la chola’. Fue emocionante y estaba encantada, me sentí totalmente cómoda de volver a mis tangas que tanto me han dado.

¿No te avergüenzas de tus tangas?

A mí me enorgullece haberme puesto mis tanguitas. Hay gente que tiene vergüenza, yo sí me siento feliz porque así empecé trabajando desde los 16 años y hasta ahora sigo en la televisión, ya no en un programa, pero sí como invitada y si me invitan es porque la gente me recuerda.

Extrañas esos tiempos en que bailabas en grupos de cumbia.

Hace poco me estuvieron tentando para entrar a una agrupación de salsa, pero se quedó en stand by por la pandemia, espero que pronto se concrete.

Me imagino que, como a todos, la pandemia te afectó.

Esto de la pandemia definitivamente nos afectó a todos y en especialmente a nosotros, los artistas. Yo todos los fines de semana trabajaba haciendo eventos, shows y ahora tengo que hacer eventos virtuales. Obviamente, el monto no es lo mismo porque no es presencial y porque la emoción de los shows y los eventos es ver al artista o la orquesta estelar.

Leysi Suárez como muchos artistas tuvo que reinventarse por la pandemia

Ahora estás lanzando un nuevo emprendimiento...

He tenido que reinventarme y esta vez lo he hecho de la mano de ‘Kira’. Yo estoy trabajando con ellos haciendo, específicamente, todo lo que es ropa casual deportiva. He invertido mi platita para poder sacar algunos modelos, hace tiempo quería dedicarme a la confección, a los diseños y con ellos puedo hacer realidad algunos de mis sueños.