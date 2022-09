Leysi Suárez volvió a ponerse volvió lentejuelas y regresó a los escenarios de la mano de ‘Alma Bella’ para cantar el tema ‘La fuerza del engaño’. Además, comentó que grabará otras canciones con conocidos artistas y cuenta con el apoyo de su esposo en esta nueva etapa de su carrera artística.

“Hace bastante tiempo me venía preparando para cantar. Yo prácticamente me inicié en el mundo de la cumbia con ‘Alma Bella’ y hoy he vuelto no a la agrupación, hemos hecho una canción que es ‘La fuerza del engaño’, que está sonando en todos los programas de televisión”, dijo Leysi.

Es una canción muy pegajosa.

Sí, estamos muy contentas porque nos están llamando también de radios, les ha gustado la canción y apunta al hit del momento. Estoy muy contenta por eso, se vienen cosas bonitas, estamos a punto de grabar el videoclip y hay una gira espectacular que tengo con las chicas de Alma Bella.

Vas a entrar de lleno a la música.

Hemos grabado recién este tema, más adelante pienso grabar más canciones con distintos artistas, que ya lo venimos conversando. Y de repente, en algún momento, volver a cantar con las chicas de Alma Bella. Tú sabes que la música es vida, alegría y lo que yo quiero transmitirle al público es eso, felicidad. Después de una pandemia que hemos estado encerrados, hoy en día, lo que queremos es diversión y la música que voy a traer va a ser divertida, no será melancólica ni triste sino música divertida para alegrarles el alma.

¿Estás recordando viejos tiempos con Yolanda (Medina)?

Yolanda es la líder y ella es maestra en todo. Recuerda que formó a muchas chicas que hoy son celebridades en la televisión y la música. Trabajar con ella es cosa seria.

La agrupación de Yolanda es como una verdadera escuela de la cumbia...

Sí, es para contar la historia de la cumbia. Muchas fuimos fans de Alma Bella, terminamos cumpliendo nuestros sueños y sacando adelante a nuestras familias. La oportunidad que te da la música es poder compartir con la gente, muchos sentimientos al momento de cantar.

¿Tu esposo te apoya en esta nueva etapa de tu carrera?

Sí, claro. Si yo soy feliz, él lo es.

¿Vas a hacer gira con las chicas de Alma Bella?

Yo tengo eventos en distintos lados los fines de semana, pero con Alma Bella tenemos una hora desde el 27 hasta el 30 setiembre por el cierre de campañas (a la alcaldía), en el norte.

Estarás full...

Sí, pero con ganas de avanzar y hacer lo que siempre quise hacer.