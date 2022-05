Leysi Suárez aclaró que su matrimonio con Jaime la Torre no pasa por una crisis y la mujer con la que fue visto el fin de semana, en un concierto de reguetón, es la hermana de su esposo.

“Yo casi todos los fines de semana ando chambeando. El sábado estuve en Pucallpa animando un evento para una universidad, entonces he estado complicada con mis tiempos y no he podido ir al concierto, pero mi esposo sí fue y estuvo con mi cuñada, su hermana, además son igualitos. Se fueron a divertir, la pasaron bien y estuvieron con un grupo de amigos”, señaló.

¿Solamente vino por el concierto, porque trabaja en la Selva?

Bueno, él ya no está trabajando por Iquitos, hace bastante tiempo está acá (en Lima). Él tiene una empresa constructora y ahora todo lo trabaja por teléfono.

Entonces, todo bien en la relación.

Todo bien, tenemos bastante tiempo juntos con mi esposo, con mi hijita, felices de verdad porque somos una linda familia. Pero sí cuando sacan la noticia, que lo vieron con otra mujer en un concierto, de hecho que se asusta a la familia. Imagínate, mi familia vive en Trujillo, entonces dirán ¿qué está pasando? cuando nos ven siempre juntos.

Hablando de otro tema, hace poco te vimos recordando viejos tiempos cantando y bailando con Alma Bella.

Lo que pasa es que estoy en el programa ‘Protagonistas de la fama’, de ‘Virtuosos Productora’, han estado muchos artistas, han sido 12 participantes y ahorita ya estoy en la final y, de verdad, estoy muy contenta por eso. Este jueves se sabrá quién será la ganadora. Entonces, uno de mis retos era entregar un show para la gente que fue al Real Plaza de Puruchuco y decidí, definitivamente, elegir a las mejores que son las ‘Alma Bella’ y con toda la experiencia de Yolanda Medina.

Leysi Suárez jura que su esposo respeta su trabajo: ‘Tengo un hombre maravilloso a mi lado’

Leysi Suárez aseguró que su esposo Jaime la Torre Vásquez no se pone celoso de los sensuales shows que realiza y resaltó que trabaja no por necesidad sino porque es una mujer independiente y le gusta pagarse todos sus engreimientos.

“Gracias a Dios que tengo full chamba, tengo todo el mes de abril copado, trabajo en restaurantes, discotecas y cumpleaños también porque chamba es chamba. Ahora está de moda la canción de Anitta (‘Envolver’) y la gente me quiere ver bailar. El público paga su plata no para ir a ver a Leysi Suárez en vestido, sino a verme más sexy y divertida. La gente desea estar más con su artista, así que les doy diversión, jugamos, hay regalos y también interactuó con mi público”, refirió Suárez.

