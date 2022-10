Leyysi Suárez apareció por primera vez en los escenarios a los 16 años moviendo las caderas con Alma Bella. Hoy regresa con fuerza a ‘El gran show’ y apuesta por el canto. Afirma que se siente una hembra sexi y no se arrepiente de ninguno de sus amores del pasado, pues ella es la que siempre ha elegido y no ha nacido para depender de ningún hombre.

Leysi, ¿te picó el bichito del canto?

Es un proyecto que lo venía pensando hace bastante tiempo, es algo que me faltaba en mi carrera profesional. Siento que todos vamos aprendiendo día a día y eso es parte de mi aprendizaje. Ahora se dio la oportunidad de grabar ‘La fuerza del engaño’ con Alma Bella y está muy pegada, va a ser la canción bailable de este verano de todas maneras.

Este es un regreso por la puerta grande con la música y ‘El gran show’...

En el corazón de los caballeros siempre he estado presente. Ellos me conocen desde que tengo 16 años y nunca he dejado de ser Leysi Suárez, siempre he sido la bailarina, la chica sexi, la de ropita corta.

¿Eres fiel a tu esencia?

No trato de ser otra persona para gustarle al público, soy real y mantengo mi esencia. Por eso cuando me ven en los shows dicen: ‘¡Gua!, me encanta que esa hembra sea así’. Yo soy real y auténtica. Nadie me puede bajar los caballos a mí porque la gente sabe quién soy.

¿Te consideras una mujer sexi?

Por supuesto, es parte de mi esencia. Creo que después que nació mi hija me dio ganas de sentirme más mujer. Ya crucé el paso de la niña, la adolescente, de la chibola, ahora es como la mujer.

¿En tu época de Alma Bella o ahora te han hecho alguna propuesta indecente?

Puedes creer que no, te lo juro. Yo trabajo y manejo dinero desde muy pequeña, yo más bien era la ‘sugar mami’, ja, ja, ja.

¿La auspiciadora?

Siempre he sido independiente, si no hubiera trabajado me hubiera buscado el sugar, ja, ja, ja.

¿Tú eras la de la billetera gruesa?

Siempre he trabajado y el dinero no me faltaba, entonces nunca he necesitado (de alguien). Más bien lo que yo he querido en el sentido de que si a mí me parecía alguien lindo y le podía dar un regalo, se lo hacía porque quería.

Eres una mujer empoderada...

Yo no soy de las personas que me han elegido, yo siempre he elegido lo que he querido, siempre la he cag… también.

Es parte de la vida...

Escogía lo peorcito, pasa el tiempo y dices: ‘Caramba, cómo he podido estar con esta persona’, pero ya pasó.

¿Te arrepientes de algo?

Siento que las experiencias amorosas que he tenido en mi vida me han dejado un aprendizaje. Yo no me arrepiento, ahora soy una mujer madura, centrada, con una niña de 3 años.

De las malas experiencias también se aprende.

De hecho, qué bueno que me han pasado cosas lindas y feas porque eso ha hecho que sea la Leysi Suárez de hoy, porque si no hubiera pasado por todo eso de repente hasta el día de hoy estaría cometiendo errores.

¿Borrarías a algún ex de tu vida?

No me arrepiento de ninguno de mis enamorados, ni de las personas que han estado acompañándome en algún momento de mi vida. No me arrepiento de las amistades buenas, de las malas, de los errores.

Si dices que has aprendido, ¿volverías a pagarle todo a una pareja?

No. Creo que una va aprendiendo, pues. Creo que ya no. Pero no me parece mal compartir los gastos.

Compartir está bien, pero que pagues todo es otra cosa...

No voy a meterme con un vividor, ya no. Ya aprendí.

¿Eres muy independiente?

Sí. Algo que nunca dejaría de hacer en mi vida es trabajar. Mi trabajo es el show, el espectáculo, la gente, la diversión. Soy feliz haciendo lo que hago.

Tu esposo te apoya en tu carrera. ¿Es celoso?

No es celoso. A él le encanta lo que hago. Tenemos dos mundos distintos porque él tiene una constructora y yo sigo en lo mío.

¿Nunca te ha dicho que dejes las tangas?

Soy muy independiente. Yo no he nacido para estar pidiéndole al hombre, no puedo. Si me da la gana de salir a comer algo, voy y ‘bailó con mi pañuelo’. Si quiero unas zapatillas, las pago con mi dinero.

¿Estar pidiéndole a la pareja no va contigo?

No podría depender de un hombre.

¿Él respeta tu trabajo?

Absolutamente, a él le encanta lo que hago. No tiene ningún problema en que yo salga en bikini en mis shows.

¿Nunca te ha cortado las alas?

No, aparte se metió conmigo sabiendo que era Leysi Suárez. No que era profesora ni abogada.

Como dicen, estaba advertido.

Él me conoció sabiendo que hacía shows en discotecas, que trabajaba bailando, que viajaba los fines de semana. Entonces, ya sabía con quién se metía. Yo no me he vendido como otra persona. Nosotros somos un equipo, una pareja, pero fuera de ser una pareja somos amigos.

Hablando de otro tema, ¿te ves en la final de ‘El gran show’?

Sí, estoy sumamente contenta. De verdad que este año han venido cosas muy bonitas para mí, pero cuando me llamaron lo dudé, pero dije, bueno, ya creo que es el momento.

Tus roces y el versus con Giuliana Rengifo dieron que hablar...

Ella canta hace como 25 años su ‘Pasito tun tun’. Mis respetos, me parece una excelente cantante, pero yo recién estoy empezando en el canto y no me ‘chupé’. Mi show fue espectacular y se vio reflejado en las redes sociales, en la opinión del público.

TE PUEDE INTERESAR: