Leysi Suárez contó que está tentada para integrar una agrupación musical.

“Hay propuestas, ya no sería algo como ‘Las Mujeres de negro’ ni ‘Alma bella’, sino me han propuesto pertenecer a una orquesta nueva de salsa y me gusta la idea porque siempre he sido una chica de la noche y me encanta trabajar”, indicó.

Asimismo, la modelo refirió que no descarta la posibilidad de encargar otro bebé, pero en un mediano plazo.