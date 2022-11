PERO QUÉ PASÓ. Leysi Suárez reveló un lamentable suceso en las internas de ‘El Gran Show’. La bailarina se presentó en el magazine de ‘América Hoy’ para quejarse de las críticas de Melissa Paredes y contó que alguien le cortó sus tacos en el camerino del reality.

“ Le voy a decir a Melissa que no tengo nada contra ella, pero me molesta, que se preocupe de su chamba y de sus cosas y no de mis cosas . Voy a llegar a la Academia y lo que tengo pensado se lo voy a decir, así que lo diré personalmente porque me incomoda todo lo que hace. Ella habla con los asistentes, la gente de producción y eso a mí no me hace bien, si quiere decirme algo que me lo diga a mí, comenzó diciendo Leysi.

Al escucharla, la actriz Milene Vásquez le recomendó que toda su energía la enfoque en sí misma para que realice un buen espectáculo y pueda salir de sentencia.

“ Si tu objetivo y tu foco es ganar, uno destaca por su talento, disciplina y trabajo . Así que no te distrigas”, le mencionó, sin embargo, Leysi terminó revelando un lamentable hecho.

“Me molesta, me jala de los pelos. Me han cortado mis tacos, no te conté, han cortado la pitita de mis tacos de baile. Lo dejé en el camerino ”, arremetió.

LEYSI SUÁREZ CUESTIONA BAILE DE MELISSA PAREDES

La sexta gala de ‘El Gran Show’ sorprendió al público cuando los participantes entraron disfrazados de algún personaje. Ante ello, Leysi Suárez se vistió de ‘Morticia’ de los ‘Locos Addams’, deleitando al jurado con un tango. No obstante, Gisela Valcárcel le empezó a preguntar sobre su conflicto con Melissa Paredes.

El reality de baile reveló un detrás de cámaras de cuando ambas concursantes se reunieron en el estudio de ensayo, pero la actriz sale enojada y empieza a ‘rajar’ del baile de su compañera.

“Y tu samba, ¿qué parecía? Estabas matando cucarachas”, agregó y salió de la habitación. “T u tango que has hecho de 2 soles. Esas líneas, ¿qué eran? ¿de Nazca? (...) ¿Perdón? Yo ensayo, hijita” , arremetió Suárez.