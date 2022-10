LO RECTIFICA. Leysi Suárez tuvo una accidentada presentación este miércoles en ‘América Hoy’ debido a que discutió EN VIVO con Ethel Pozo por las desafortunadas palabras que tuvo hacia Giuliana Rengifo y su peso. La bailarina aceptó que se equivocó y se rectificó, sin embargo, pidió el mismo respeto a la cumbiambera.

“ Si yo le he dicho eso a ella que se comió la banda gástrica, sí, retiro mis palabras, de repente fue muy fuerte. Sé reconocer , pero tampoco merezco que ella tilde a mí y a mi bailarín que hacemos un show y nos sacamos la miércoles por presentar lo mejor y me tilde de adorno. Yo valoro mi trayectoria, conozco a Giuliana, me parece que es una excelente cantante. Yo empecé desde los 16 años con 10 o 15 kilos más y ¿no bailaba? Yo nunca he hecho bullying a nadie, eso que quede claro”, dijo.

La cantante pidió disculpas si la cantante Giuliana se mostró afectada por sus palabras y dejó en claro que no ha agredido a nadie ni tampoco ha hecho bullying al hablar del peso. Aseguró que su presentación en el reality de Gisela Valcárcel es un show.

ETHEL POZO SE MOLESTA CON LEYSI

La conductora de ‘América Hoy’ arremetió contra Leysi al pedirle que se haga cargo de sus declaraciones hacia Giuliana Rengifo. Acotó que sus palabras fueron “desafortunadas” por hablar de la manga gástrica.

“ Te has burlado de si sube o no, yo no soy amiga de Giuliana Rengifo, no debemos dirigirnos hacia una mujer así . Ahí debe de quedar que te rectifiques y no justifiques, no puede ir agrediendo a la gente con su peso”, remarcó Ethel.