Leysi Suárez contó que tiene ocho años de relación con Jaime la Torre, padre de su hija, pero por el momento no hay planes de matrimonio. Afirma que su pareja es su mayor apoyo y es feliz viéndola crecer con cada proyecto. Además seguirá en la música y ya está grabando su segundo tema.

“Él (Jaime) es feliz, me apoya en todo. Le gusta que esté haciendo cosas que me gustan”, dijo Leysi.

¿Ya tienen varios años juntos?

Sí, como ocho años...

Ahora que están de moda las bodas, no han pensado en dar el siguiente paso.

Sí, pero más adelante. Ahora no, estamos bien así y cuando llegue el momento, será.

Hablando de otro tema, después de la canción que grabaste con ‘Alma Bella’, ¿vas a continuar en la música?

Estoy justo grabando mi segundo tema musical y preparando la grabación del videoclip. Este año vengo con todo en la música, animación, shows y más. Este año se viene bonito.

En tus shows sales con unos bikinis de infarto, luciendo todos tus atributos...

Es que me gusta el de postre.... perdón el deporte ja, ja, ja. Este año también vengo con un emprendimiento bueno para la salud, para la alimentación. Un producto para poder comer saludable y rico.

¿Alguna propuesta para regresar a la televisión?

No, pero me gustaría ver en los programas los juegos en la playa, como se hacía antes. Yo me ofrezco a reportear y jugar.

Leysi Suárez sobre regreso de Melissa Paredes a la conducción: “Fue sorprendente”

Leysi Suárez afirmó que le sorprendió el regreso de Melissa Paredes a la conducción, pero todos tiene derecho a trabajar y el rating y el público decide que es lo que le gusta.

“El retorno de Melissa Paredes a la televisión me parece sorprendente. Yo considero que todas las personas tienen derecho a trabajar, a nadie se le tiene porque quitar el trabajo”, afirmó.

La has visto en ‘Préndete’...

Me gusta verla por las mañanas ahora, sorprendente de verdad porque este es un año de cambios para varios programas, pero al final lo que el público quiere es entretenimiento, lo que queremos es ver los juegos en la playa. Yo estoy dispuesta a reportear en la playa para poder hacer los juegos, que es lo que la gente quiere.

Tuviste tus roces con Melissa en ‘El gran show’, entonces trabajarías con ella...

Yo he trabajado en eventos con personas que no me caen y normal. Trabajo es trabajo, como se dice ‘business, son business’.