Leysi Suárez a Yahaira Plasencia: "La fama es pasajera" [VIDEO]

Leysi Suárez dijo que Yahaira Plasencia debe cambiar de actitud, porque la fama no es para siempre, es pasajera, y ella algún día pasará de moda.



“Creo que solita tiene que darse cuenta que hay actitudes que no son las correctas. Piensa que todo dura para siempre y, todos, en algún momento, hemos tenido un rato muy fuerte de fama, y eso pasa. Entonces, no es algo que se va a quedar y cuando ya no esté en el ‘ojo de la tormenta’, nadie se va a acordar de ella, porque saldrán chicas nuevas, será una más y ahí recién se va a dar cuenta”, señaló Leysi Suárez, quien agregó que, por el momento, no tiene planes de boda con su novio.



