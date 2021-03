PIDEN JUSTICIA. Los padres del cómico Guillermo Yussepi Chunga Montalbán, Liendrita, quien fue asesinado de siete balazos, responsabilizan a Lucero Gamarra, una joven que denunció al comediante por no ejercer una paternidad responsable. En el programa de Andrea Llosa se descubrió que la acusación era falsa.

La madre del cómico se mostró bastante afectada por el asesinato de su hijo de 24 años. “Yo solamente quiero que le hagan justicia a mi hijo, le quitaron la vida a mi hijo una mala mujer, sólo por no reconocer el hijo que no era suyo. Pido justicia para mi hijo, me lo quitó la vida a mi hijo esa mujer”.

La señora recuerda a su hijo como un chico muy alegre. “Siendo una persona muy alegre, muy carismática. Todo era chiste con sus amigos y sus hermanos. Él era una persona responsable con su hijo, él vivía para su hijo. Yo necesito que le hagan justicia”.

La mamá del cómico indicó que los restos del cómico serían trasladados a Piura, su ciudad natal. “Lo mandaron a matar, necesito para esa persona el peso de la ley que le caiga”, agrega la señora.

Yuriko Chunga, hermana del cómico, también afirma que Liendrita no tenía problemas con nadie y que era muy tranquilo, pero después de su presentación en el programa de Andrea Llosa, empezó a recibir amenazas de muerte.

“Luego de eso ocurre su muerte, lo dicen sus fans, qué causalidad que después que apareció en ese programa encuentra su muerte. Para la persona que ha matado a mi hermano, esto no se va a quedar así porque hay un Dios que todo lo ve. La justicia divina es grande, no se va a quedar impune”, señala la hermana del comediante.

En esa misma línea, el padre del comediante recordó que le pedía que regrese a Piura. “El pueblo te quiere (...) me decía “no, papá, el cómico tiene que estar en Lima”. Yo hice lo posible para que se quede, pero tenía contrato allá con unos grupos de cómicos ambulantes”, comenta.

INVESTIGAN ASESINATO

El cómico ambulante Guillermo Chunga, más conocido como ‘Liendrita’ fue asesinado de siete balazos cuando viajaba como copiloto dentro de un auto junto a sus compañeros. Fue un sujeto en moto el que le quitó la vida en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en el distrito de Ate.

Tras el ataque, el conductor del auto en el que viajaba lo llevó, con la ayuda de la escolta de una ambulancia, al Hospital de Emergencias de Ate, sin embargo, los médicos solo certificaron su muerte.

Además de ‘Liendrita’, otros de sus compañeros resultaron heridos por impactos de bala, pero estos se encuentran fuera de peligro.

Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público llegó al lugar para levantar el cadáver y hacer las investigaciones por este caso. Los amigos y familiares descartaron que el cómico haya tenido enemigos, pero las autoridades consideran la posibilidad de un ajuste de cuentas.

