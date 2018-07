La nueva versión de 'Rebelde ' llegará pronto a las pantallas mexicanas. 'Like, la leyenda' es el nombre de la nueva telenovela de Televisa que el creador de RBD , Pedro Damián , lanzará a nivel internacional.

Pedro Damián es recordado por comandar todo el fenómeno que significó RBD y Rebelde hace ya más de una década. Con una nueva generación de actores y en plena era digital, el productor asume nuevos retos.

¿Qué se sabe sobre 'Like, la leyenda' ? Por lo pronto Pedro Damián confirmó que se estrenará el lunes 3 de setiembre por el canal Las Estrellas. La telenovela consta de 160 capítulos de una hora cada uno, que serán divididos en dos temporadas.

¿De que trata 'Like, la leyenda'?

​ La telenovela narrará la historia de 13 adolescentes de distintas nacionalidades que, guiados por su pasión por el arte, vivirán experiencias al interior del Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE).

¿Quienes conforman el elenco de 'Like, la leyenda'?



Alejandra Muller es Emilia

Mauricio Abad es Ulises

Santiago Achaga es Claudio

Macarena García es Machu

Bernardo Flores es Kevin

Roberta Damián es Romie

Víctor González es Silverio

Catalina Cardona es Jessica

Anna Iriyama es Keiko

Carlos Said es León

Violeta Alonso es Manuella

Zuri Sasson es Daniel

Flávio Nogueira es Thiago

"No es un remake. 'Like' es una historia completamente original que no revivirá las tramas que en su momento protagonizaron Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez en el Elite Way School" , dijo por su parte Pedro Damián.

Christian Chávez y Zoraida Gómez, quienes interpretaron a 'Giovanni' y 'Luján' en 'Rebelde', ahora serán profesores en 'Like, la leyenda'

Es importante mencionar que el peruano Mauricio Abad interpreta a 'Ulises', un joven proveniente de un barrio bravo en la ciudad de Lima, Perú.

Esta semana se estrenó 'Este movimiento', la primera canción del proyecto 'Like, la leyenda' y muchos no dudaron en notar las diferencias abismales que existe con RBD.