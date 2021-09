La actriz Liliana Trujillo dijo que el éxito de la telenovela ‘Luz de Luna’ es porque tiene ese toque de frescura que se necesita en medio de esta coyuntura y que grabar en tiempos de pandemia es un acto de confianza.

“Creo que la historia trae un poco de frescura a todo esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Además, la presencia de la niña, de ‘Luz’ (Naima Gutiérrez) te da el aire de ternura, de transparencia, calidez que cuando uno es adulto un poco que lo pierde”, señala la actriz que da vida a ‘Yolanda’.

¿Cómo describirías a ‘Yolanda’ (su personaje)?

Yolanda es una mujer ayacuchana, viuda, que hace bordados, artesanías. El papá de León (André Silva) ha sido músico y al morir viene a Lima para que su hijo pueda cumplir su sueño de ser músico. Ve a su familia, en este caso a su hijo como una parte central de su vida.

Es la típica mamá que está pendiente del hijo.

De alguna manera sí y de alguna manera no. Es como muchas mamás en la vida real, engreidoras pero también deja que su hijo tome sus decisiones.

Con esto de la pandemia, ¿que tan difícil es para los actores adaptarse a los nuevos protocolos?

Yo grabé la novela ‘En la otra orilla’, donde todavía estaba un poquito más agudo todo el tema de la pandemia y ‘Del Barrio’ también estaba retomando las actividades un poco. Ahora estamos un poco más entrenados, en el sentido del manejo de las medidas. Y sí sientes esos cambios porque no hay mucha gente en el set, ensayas con las mascarillas, hasta el último no te las quitas, hay un personal que pasa constantemente con el alcohol o con mascarillas para cambiarlas por si se han humedecido. En general, todos mantenemos distancia. Y digamos que la proximidad, al menos al momento de trabajar con los compañeros técnicos y de producción es lo que ha variado. Ya no almorzamos todos juntos en una misma mesa, como antes.

Es una situación complicada para todos.

Sí, pero por ejemplo cuando nos encontramos después de saber el resultado de las pruebas moleculares normalmente nos abrazamos. Sabes, es una entrega total de confianza al otro. Yo confío en que André (Silva) que trabaja conmigo, se cuide y él confía en que yo haga lo mismo. En ese sentido tener la responsabilidad de cuidarte y de cuidar a todos los compañeros. Igualmente pasa con los compañeros técnicos, las chicas de maquillaje, la persona que te ayuda con la comida. Es como un salto al vacío con respeto a eso y esperas que todos se cuiden en la misma medida que tú lo haces.

La actriz Liliana Trujillo afirma que grabar en estos tiempos de pandemoa, es un acto de confianza

La idea es que nadie rompa esa burbuja...

Exacto. Es curioso porque las personas mantenemos una distancia social, pero hay una proximidad que es mucho más fuerte. Antes podrías estar abrazándote y digamos lo que habías hecho con tu vida no importaba tanto porque no había este problema de que si pudieras contagiarme o no, en cambio ahora sí. Si has hecho una parrillada, una fiesta covid o una reunión chiquita puede tener consecuencias muy grandes y graves.