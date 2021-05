Mientras Linda Caba baja las escaleras del hotel donde se hospedó hace unos días en Lima, escucho que el personal del cuatro estrellas resalta su natural belleza que se multiplica con la sencillez y naturalidad que nos responde al entrevistarla. La voz de ‘Explosión de Iquitos’ desayuna y cuenta que aprendió a cantar antes que hablar, que tiene un mejor amigo, también se describe como una ‘petlover’ y le gustaría ser veterinaria.

¿Linda es tu nombre de pila o artístico?, porque en tus redes sociales tu cuenta figura como Allison Caba.

Linda Allison Caba es mi nombre, quizás mi papá me puso así porque ya sabía que sería cantante. Uso el Allison en Facebook para que no me encuentren mucho porque no faltan algunas personas un poquito…

¿Te acosan?

Sí, pues. Mi Facebook personal está como Linda, pero mi fan page como Allison.

Se han sobrepasado con los comentarios.

Sí, es algo que le pasa a cualquier mujer sea o no cantante, porque abundan en las redes sociales personas faltosas y es lamentable que el mundo se llene de ese tipo de personas, pero qué vamos hacer, hay que sobrellevar las cosas.

¿Alguna vez ‘cuadraste’ en vivo y en directo a alguien que se pasó de listo?

No, gracias a Dios en vivo y en directo no me han faltado el respeto.

Eres Pucallpina…

Sí, soy de Yarinacochas que está de Pucallpa a diez minutos, allá llegas en mototaxi.

¿Cómo era tu vida en Pucallpa, te hiciste desde abajo?

Gracias a Dios mis papás me pudieron dar una educación, aunque con muchos problemas como muchas familias, pero ellos se esforzaron duro para educarme. Terminé mis estudios de primaria y secundaria, y después me dediqué a la música.

TROME| Linda Caba habla de su amigo especial

¿De niña ya cantabas?…

Sí, desde muy chiquita antes de que sepa hablar ya estaba tarareando las canciones y cuando tenía cinco años ya cantaba en público en algunas reuniones a las que mi papá me llevaba.

¿Te gustaría tener otra profesión?

Claro que sí, pero como esta carrera demanda mucho tiempo y energía era un poco imposible que estudiara, pero nunca es tarde y sí, me gustaría ser veterinaria porque amo a los animalitos.

¿Tienes mascotas?

Cuatro perros y un gatito.

¿De qué raza son?

Son criollitos. Uno es grande, es un Pitbull, y el resto chiquitos.

Pitbull para que te cuide de los lanzados...

(Ríe) Mi perrito es lindo, no muerde, se llama ‘Tiburón’. Los otros se llaman ‘Thor’, ‘Loki’ y a la otra le puse ‘Cabezona’ porque cuando era pequeñita tenía más cabecita que cuerpo.

¿Qué edad tienes Linda?

Tengo 28 años.

¿Cómo haces para bailar y no desarmarte?

Ja, ja, ja , de pequeños nos vamos formando, no es tan complicado para los que estamos en el escenario, sí es un poco cansado cantar y bailar, pero es lo que nos gusta hacer.

¿Estás enamorada, sola, soltera?…

Estoy contenta, feliz y tranquila, ja, ja, ja.

¿No tienes pareja, amigo especial, amigo con derechos, saliente?…

Ja, ja, ja… tengo un mejor amigo, una persona que me apoya en todo.

Qué bueno que no te ponga trabas y no sea celoso.

No, al contrario, me apoya de lleno en lo que me gusta hacer que es la música.

La letra de la canción ‘No sé’ habla del amor platónico de una chica que está enamorada y no sabe si lanzarse. ¿Alguna vez te le has declarado a alguien o prefieres que se te declaren?

No, no me acuerdo.

¿Prefieres la conquista a la antigua?

Quizás, no me he puesto a pensar.

No tendría nada de malo, porque ahora las cosas son más modernas y las mujeres expresamos nuestros sentimientos con libertad.

Claro, demostrar los sentimientos no está mal porque a veces pasan cosas y al no hablar perdiste la oportunidad de decir lo que sentías. Creo que eso debería cambiar seas mujer u hombre.

Más en este tiempo de pandemia, que por no hablar puedes perder la oportunidad de ser feliz.

Y no solo en el amor de parejas, el de familia, hermanos, hijos, siempre hay que demostrar el amor que uno siente porque en vida lo es todo.

Como mujer del oriente, ¿cocinas algún potaje de la selva?

Sí, sé hacer ‘inguirí’ que es el plátano cocido, ja, ja, ja. También el ‘pango’ que me encanta.

¿Qué es el pango?

Es el (pescado) paiche o doncella, que lo salas, dejas en la ‘refri’ y al día siguiente lo preparas con el plátano, es delicioso.

¿Y la comida de la selva es afrodisíaca o es un mito?

Es un mito nada más, no tiene que ver una cosa con otra.

TROME | Linda Caba, la voz de Explosión de Iquitos habla de la picardía de la mujer

Las mujeres de la selva y de la costa somos iguales de alegres...

Yo creo que sí, ya sea de la costa, sierra y selva o de otro país, todas las mujeres tenemos algo de picardía. Ahora, que se quieran hacer la que no, ya es otra cosa, ja, ja, ja.

El tema es cómo lo haces...

¡Claro! Algunas son pícaras a escondiditas y otras abiertamente, ya eso depende de la personalidad de cada chica.

Hablando de personalidad, en el programa de Magaly se habla de las ‘embajadoras’, de los ‘sugar daddy’, ¿A ti un ‘sugar daddy’ no te ha dicho: ‘Linda, te compro un yate, te llevo de paseo’?

La verdad, no todavía. Mira, las cosas materiales pasan, puedes tener mucho dinero ahorita, pero ese dinero mañana se te acaba, entonces qué haces. Lo más importante es buscar tu estabilidad emocional en todo para estar bien.

¿Qué haces en tus ratos libres, tienes otro hobby?

En mis ratos libres estoy en mi casa haciendo música, mi hobby es ir al gimnasio.

Pero tienes buena figura, tus medidas seguro son 90-60-90.

(Mira su pecho) ja, ja, ja, menos de 90 arriba…

Linda Caba tiene como hobby ir al gimnasio para conservar su buena figura

Con esta popularidad, ¿cuál ha sido el comentario más bonito que has recibido?

Algunos me dicen que les gusta mi voz cuando canto, porque cuando hablo es más gruesa, desde pequeñita siempre ha sido así. Les gusta mucho cómo bailo en los videos. También reconocen a mis compañeras de la agrupación que son muy guapas y profesionales.

‘Explosión’ siempre ha tenido su público, pero a raíz del cover ‘No sé’ su popularidad aumentó…

‘Explosión’ siempre fue reconocida en la selva peruana, pero cuando veníamos a Lima, a nuestros shows asistía la gente de la colonia de la selva; sin embargo, ahora, con esta canción, hemos llegado al corazón de los limeños, a los canales de televisión y estamos muy agradecidos con ese reconocimiento, aunque nos da pena no poder hacer conciertos y mostrarles que somos una agrupación que toca de todo, hasta rock.