Linda Caba, vocalista de la agrupación de Explosión de Iquitos, aclaró que no hacen ‘privaditos’ y que los videos difundidos en el programa de Magaly Medina, son del año pasado y solo uno corresponde al último sábado donde ella cantó con dos músicos.

“Quiero aclarar que esos videos son mucho antes de que pegue el ‘No sé’. En Iquitos, te comento, funcionan los restaurantes con un cantante y dos músicos y así se trabaja respetando las normas de bioseguridad y eso es lo que pasó”, dijo la cantante.

Trome - 'Privaditos' de Explosión de Iquitos y N' Samble

Pero en los videos se ve a mucha gente...

No, solo el primer video es de este último sábado y los otros son de noviembre del año pasado cuando ya se podía salir y hacer algunas cosas.

Explosión ya había sido cuestionado cuando grabaron su video.

Pero eso fue algo espontáneo, pues el público llegó al lugar , pero el dueño del restaurante cerró el local para que grabemos, igual ha pasado con ese video (el primero del informe) que corresponde a una reunión de unos esposos que estuvieron con su familia, todos con sus mascarillas que solo se sacaron para comer. Solo estuve yo y dos músicos no todo Explosión que somos un grupo grande y solo canté una hora.

Entonces, ¿no hacen ‘privaditos’?

No, incluso desde que llegamos a Lima nos han ofrecido de todo para hacer ‘privaditos’ y no hemos aceptado para no poner en riesgo a nadie. Yo llevo cuatro pruebas de descarte de Covid y estoy limpia.

Cambiando de tema, ¿Explosión prepara nuevos temas?

Así es, vamos a regrabar ‘Ayahuasca’ y también lanzaremos nuevos temas siempre fusionando la cumbia con la lambada y nuestro estilo.

Linda Caba De Explosión De Iquitos

ASÍ LOS GRABARON

El grupo que se hizo conocido por la canción No sé - donde aparecen el ‘ingeniero bailarín’ y ‘La Uchulú’ - y la Orquesta N’ Samble fueron ampayados por las cámaras de Magaly Tv. La firme , programa de Magaly Medina, haciendo ‘privaditos’.

La agrupación hace fiestas en Iquitos como si no hubiera pandemia. A la cantante le contaron hasta cuatro presentaciones en la selva en reuniones y matrimonios donde no hay distanciamiento ni mascarillas.

Por su parte, los integrantes de la Orquesta N’ Samble fueron captados en un par de fiestas y, al igual que Explosión de Iquitos, tampoco llevaban mascarillas ni cumplían con distanciamiento social.

Pese a que los líderes de la orquesta de la salsa tienen otro discurso en redes sociales para que se cuiden del coronavirus donde, incluso, piden a las personas que se queden en casa para que cuiden a sus familias, ellos al parecer no cumplen con los protocolos de bioseguridad .

TE PUEDE INTERESAR