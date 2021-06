La popular cantante de Explosión de Iquitos, Linda Caba, y el artista Bryan Arambulo tuvieron un encuentro en el Reventonazo, tras los bochornosos incidentes ocurridos en una vía pública del oriente del país. Ambos se pidieron disculpas por lo sucedido y hasta se animaron a cantar juntos el popular tema No sé.

Ellos contaron su versión del problema ocurrido afuera de un restaurante y que fueron difundidas por las redes sociales. El primero en pedir disculpas fue Arambulo.

Al respecto, la Chola Chabuca preguntó que si había forma de limar asperezas entre él y Linda Caba. “Si él ha sentido, que la palabra que yo le dije fue una ofensa para él, yo le pido mucha disculpas”, manifestó la cantante de No sé.

Tras aclarar la situación, tanto Arambulo como la bella Linda Caba demostraron sus cualidades en el canto, al interpretar un extracto de la popular canción No sé.

LINDA CABA NADA CON PRIVADITOS

En esta entrevista, Linda Caba también aprovechó la ocasión para descartar que haya participado en algún ‘privadito’, como se mencionó en varios medios de comunicación.

“Explosión no hace privaditos, nosotros cantamos en cebicherías y en algunos cumpleaños, no son fiestas privadas. Cuando cantamos en cevicherías cualquiera puede ir. No son privaditos como algunos dicen”, manifestó.

