MUNDIAL QATAR 2022. La selección de Argentina sorprendió a todos al ser derrotada ante Arabia Saudita con una tanda de 2-1. Lionel Messi, principal figura de la Albiceleste, marcó su primer gol, sin embargo, no pudo ante la suerte del país del Medio Oriente y el marcador terminó siendo volteado. Su pareja Antonela Roccuzzo estuvo presente.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió un emotivo de Lionel Messi donde se muestra su paso por el mundo futbolístico y las victorias que ha tenido a lo largo del tiempo.

“ Son muchos los recuerdos, buenos momentos y no tan buenos que viví, pero siempre orgulloso de representar a nuestro país y a nuestra Selección . Mañana arrancamos otro Mundial con muchas ganas y toda la ilusión. Vamos a estar caminando todos juntos!!! Vamos Argentina”, fue el mensaje que dejó Messi horas antes de su debut en Qatar 2022.

“ Todos con vos, amor” , respondió la madre de sus hijos. Antonela también compartió imágenes desde el estadio donde se muestra alentando al futbolista. De esta manera, la empresaria no dudó en mostrarle consuelo a su pareja ante el llanto y dolor de todos los argentinos.

LAS PALABRAS DE LIONEL MESSI

Lionel Messi ilusionó a los hinchas de Argentina con un gol de penal en el arranque del partido frente a Arabia Saudita. Sin embargo, el trámite complicó el escenario para la selección de Lionel Scaloni y en el inicio del segundo tiempo, el rival remontó para quedarse con los tres puntos. Al respecto, el capitán señaló que se equivocaron en la forma de encarar el juego.

“ Estábamos un poquito acelerados, nunca nos terminamos de sentir cómodos como lo venimos haciendo ”, reconoció el 10 de la Albiceleste a los medios de comunicación. “Sabíamos que hacían bien el tema de achicar la línea, a veces te lleva el juego y al ver tanto espacio te terminas metiendo”, analizó.

“Nosotros sabíamos que jugaban así. Pero son cosas que no podemos cambiar ahora”, sostuvo el delantero. “La verdad que encontrábamos tan fácil esas situaciones que caíamos en el error nosotros, en llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscarle la vuelta. Queríamos arrancar y terminar por el mismo lado y quizás eso nos confundió un poco”, opinó.

