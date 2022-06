Con los pies sobre la tierra. Lit Killah sigue abriéndose paso en la escena musical con su propio estilo. Después de haberse consolidado como uno de los exponentes más rankeados de la escena argentina del freestyle, el intérprete de ‘La trampa es ley’ llega a Perú para realizar su primer concierto como parte de su gira mundial ‘Mawz Tour’, este sábado 25 de junio.

Trome conversó con Lit Killah a propósito de su llegada a nuestro país y contó detalles de su propuesta, sus inicios en el mundo del freestyle, su amistad con Tiago Pzk, una posible music session con Bizarrap y hasta del amor. Esta fue íntima confesión a tan solo días de subir a tarima con un show propio del que viene cuidando a detalle.

¿Qué consideras que ha cambiado en cuanto a la propuesta de hacer shows de freestyle a organizar un concierto propio como lo que será tu show del sábado en Perú?

De freestyle a un show de música es completamente distinto. Ya no viajo solo, ahora viajo con 20 personas más, con técnicos, las luces, la banda. Todos los shows que hago con con banda ya no con DJ. Es un nivel muy grande. Las versiones que hicimos de los temas son muy disfrutables. En cuanto a nivel audiovisual es una locura, me gusta mucho jugar con lo de los shows de electrónica, el nivel de las luces, eso va a ser un espectáculo. Todo bien sincronizado. Estamos trabajando mucho para eso.

Mawz, tu primer disco, es como si fuera un regreso a tus inicios. ¿Cómo decidiste ir por ese camino de volver a tus orígenes en esta etapa de tu carrera?

Es una parte de mi, el personaje que creé tiene muchas cosas estéticas que me gustaban en mis inicios. Cosas mías, de chico me gustaba coleccionar máscaras de gas y hacer graffiti, los colores favoritos mios son el fucsia le dimos una ‘personalidad’ al personaje.

Lit Killah habla de su historia, sus origenes, su amistad con Tiago PZK, BZRP y del amor

¿Con qué canción de ese disco te quedas como favorita?

Con California. Me gusta mucho por todo, el sonido que es bastante raro, no se como identificarlo y por eso me gusta, Me dio espacial, pop, rap o un trap. Tiene una combinación de muchas vibras.

Sueles experimentar con ritmos distintos ¿Es el camino que deseas seguir?

El próximo tema en solitario que voy a sacar, es una exclusiva que te estoy dando, es una combinación de géneros que nadie había escuchado, al menos en español. Esté bueno eso.

SU INSPIRACIÓN PARA CREAR CANCIONES

¿De dónde tomas la inspiración para tantos ritmos y experimentos musicales?

Me considero bastante creativo. Me tomo mi tiempo para pasar en qué crear y que agregar. Soy capaz de estar tiempo pensando que toque distinto le doy a una canción. Me pongo a ver referencias en youtube y otras cosas, a veces combino referencias de otras canciones, por ejemplo, una de chamamé con una de hip hop y electrónica. Lo combino, le doy mi toque y sale algo renuevo.

¿Hay temor con cómo vayan a recibir tus fans un tema musical que estés creando o experimentando?

Si, hay un miedo siempre pero por experiencia propia trato de probar varias cosas. A veces uno quiere hacer un hit, lo más comercial , un reggaeton , de amor, algo fácil, que no me guste mucho y a veces no pesa, le va super mal a un tema que no te llega mucho. Para eso, hago lo más jugado y raro que tendría dos opciones: que funcione y hacer quedar como un crack o que no funcione pero al menos estoy haciendo algo distinto y lo disfrute porque puse mi gota de creatividad. Si va a fracasar, que fracase algo que me llena.

¿Consideras también que no existe o hay una fórmula para crear canciones y que es un poco de ensayo y error?

Cuando hago mis canciones siempre se las muestro o a mis amigos y luego a gente que no tiene que ver con la música y después a mi mamá, a un público muy variado y cuando todos coinciden en hacer un ‘What the f...’ en la parte que yo espero que lo hagan, me da pie a decir ‘Esto va a ser un hit.’ Hasta ahora eso no me falló, es una buena prueba para intentar.

LOS ORÍGENES DE LIT KILLAH: CANTABA POR DOS PESOS Y VIAJAMOS EN BUS

En tus redes vi un mensaje de apoyo por el éxito que vienen teniendo tus compañeros del freestyle ¿Comparten una misma historia de origen?

Cien por ciento. Cuando empezamos, cuando hacíamos solo freestyle, imaginate que nos invitaban a un evento y nos pagaban solo 1000 pesos argentinos y nos llevaban a todos en el mismo micro en una gira de 20 horas por el interior. Estabamos 20 horas con todos los competidores, riéndonos, sabiendo que todos veníamos de la nada. Nadie nació en cuna hora, nadie era de clase alta. Éramos todos pibes que salimos del barrio que estábamos ahí cumpliendo nuestro sueño gracias que hacíamos lo que nos gustaba.

Te llena de orgullo...

Que pasen los años y ver a esos mismos que estaban con vos sin nada, en un micro a 20 horas de distancia yendo por dos pesos a rapear, llenando estadios o teatros, me llena de orgullo tanto a mÍ como a ellos. Lo hemos hablado un millón de veces. Es una locura volver a atrás y recordar dónde estabas.

¿Esa hermandad hace que las colaboraciones entre ustedes sean más auténticas y orgánicas?

La escena argentina está muy unida. A mí viene cualquiera de mis amigos y me dice vamos a hacer un tema y le digo obvio, no lo pienso dos veces. Lo coordinamos. Está esa hermandad. Cada que alguno saca un tema, todos lo compartimos.

¿El haber empezado desde abajo hace que ahora tengas más los pies puestos sobre la tierra?

Eso sirve. Haber salido de la nada, el no tener plata ni yo ni mi familia, y haber vivido en una casa super humilde, me hace cuidar mucho lo que tengo hoy en dia. Me hace tener más empatía, no es algo de derrochar plata. Yo también entiendo a todos. Si yo pude, ustedes también pueden.

SU AMISTAD CON TIAGO PZK, BZRP Y EL AMOR

Con Tiago PZK formaron una buena amistad ¿Cómo inició?

Lo loco con Tiago es que lo conocía del freestyle, pero no éramos amigos. Cuando me retiré y luego quise volver a batallas, llamé a amigos para practicar. Lo llamé a Nacho y él llegó con Tiago. Nos juntamos, me mostró temas de él y dije ‘Es una locura’, me voló la cabeza. Le dije que estaba buenísimo, le dije para hacer una canción. No esperó que yo le diga eso porque no era tan conocido. Pasó un tiempo, nos juntamos más seguido, nos hicimos muy amigos, nos mudamos juntos y todo surgió.

La escena argentina en cuanto a la música urbana está muy fuerte actualmente, así como en su momento fue Colombia con el reggaetón ¿lo sientes así?

Lo siento. Cada vez que vamos fuera y cuando vemos a artistas que admiramos o admiramos, son ellos los que vienen a saludarnos a nosotros, eso es un super logro porque crecimos escuchando la música de ellos. Cosas como Ozuna con Tiago, o Maria (Becerra) con J Balvin, eso está muy bueno. El logro de uno, es el logro de todos.

Con Bizarrap grabaron en sus inicios ¿Hay posibilidad de que puedan volver a sacar una nueva music session juntos como la 3?

En realidad no fue una music session, en esa época Bizarrap hacía freestyle session, las primeras tres, algo improvisado. Quedamos mil veces en grabar la sesión, luego salió Flexin y hasta el dia de hoy está pendiente. Cada uno tiene su tiempo.

Le ha ido muy bien con cada uno de sus invitados...

Estoy consciente de que si bien es esperado y todo, pero la gente al ya haber tenido varios contenidos entre yo y él, no es que se trate de un ‘crossover’, ya hemos hecho varias cosas, por eso quizá se esté dando más lento.

¿Y te animás a hacer challenges en TikTok?

No, hice uno hace poco, pero muy para joder,pero no. Ya me tocará. Nunca digas nunca.

Estás en una buena etapa de tu carrera ¿Cómo te sientes ahora tiene éxito musical y también te va bien en el amor?

Ahora me siento en una etapa, en cuanto a mi carrera en la mejor etapa. Personalmente, también, me están pasando muchas cosas buenas y cada vez mejor. Estoy en una etapa de disfrutar, estar relax y preparándome para la gira que se viene.