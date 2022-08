Lita Pezo afirmó que hizo realidad su sueño al ganar ‘La voz Perú ’, pues el público por fin pudo conocer su arte, ya que muchos la recordaban como la imitadora de Isabel Pantoja, caracterización con la que se fue abriendo paso en el medio artístico y hoy, luego de mucho sacrificio y decepciones, brilla con luz propia.

“Fue una noche hermosa, mis padres y hermanos vinieron de Iquitos para acompañarme en este momento tan importante, pues en los últimos tres años deseaba que conozcan a Lita Pezo, ya sabían de mí por imitar a Isabel Pantoja y agradezco esa oportunidad, porque me abrió paso en este medio, pero quería abrirme paso en este medio como yo. He pasado muchas cosas en este tiempo, algunos me decían: Mejor quédate como imitadora de Isabel, muchas trabas, pero yo persistí, es que los tiempos de Dios son perfectos”, detalló.

¿Te vas a dedicar al género de la balada?

Definitivamente, la balada es el género de mi corazón, pero estoy abierta a todas las sugerencias que me dé la disquera.

¿Vas a grabar con la disquera?

Sí, uno de los premios de Universal es grabar el demo y eso es grandioso, habrá un gran cambio en mi vida y eso me tiene feliz.

¿Estás enamorada, Lita?

(Ríe) Sí, y el amor ayuda a cantar bonito y también a componer, hasta cuando estás triste.

¿Sabes que la final de ‘La voz Perú’ fue el programa más visto del sábado?

No sabía, qué lindo y qué bueno porque este ha sido un trabajo en equipo.

¿Viviste alguna anécdota antes de la final?

El día anterior ensayamos hasta las 2 de la madrugada y en la mañana de la final tenía un dolor de garganta terrible, temí que se me apagase la voz, pero mi maestra, Eva Ayllón, pidió que me tranquilizara y salí al escenario con muchas ganas.

Lita Pezo cuenta que uno de los momentos más emocionantes de la gala, fue cuando cantó con su la 'maestra' Eva Ayllón. (Foto: Cortesía La voz Perú)

UNA FINAL EMOCIONANTE

En una emocionante gran final, Lita Pezo se coronó ganadora de la temporada 2022 de La Voz Perú. La integrante del equipo de Eva Ayllón llegó a la instancia final junto Edu Lecca, pero al final supo imponerse como la ganadora del exitoso programa de talento

Los finalistas fueron Lita Pezo, Veruska Verdú, Beik y Edu Lecca, quienes supieron ganarse las preferencias del público y de los entrenadores a lo largo de la temporada. El primero en ser eliminado fue el representante del equipo de Daniela Darcourt, Beik.

El tercer puesto fue para la venezolana Veruska Verdú. Así la final solo quedó entre Lita Pezo de Loreto y el norteño Edu Lecca. En un momento de intensa emoción, Lita fue elegida la ganadora.

Recordemos que en la primera etapa de esta Gran Final de La Voz Perú, Lita Pezo interpretó junto a Eva Ayllón el clásico tema de José José, desesperado; mientras que en la etapa final interpretó con maestría ‘El hombre que yo amo’ de Myriam Hernández. Así Lita se sumó a Daniel Lazo, Ruby Palomino, Yamilet de La Jara y Marcela Navarro, quienes se llevaron el premio en anteriores temporadas.

Como correspondía a tal magno evento, la Voz Perú fue una noche de música; pero no solo de los participantes, sino también de los coaches. Así Noel Schajris interpretó un mix con sus mejores éxitos, mientras que Daniela Darcourt y Eva Ayllón interpretaron un tema juntas.